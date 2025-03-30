Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки "миротворцев" на Украину
Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки миротворцев на Украину без участия США
© AP Photo / Markus SchreiberАрмин Лашет
© AP Photo / Markus Schreiber
Армин Лашет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат немецкого бундестага Армин Лашет усомнился в идее отправки "миротворческих сил" Запада на Украину без участия американских военных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США дистанцируются от планов отправки "миротворцев" на Украину, поскольку понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.
"На данный момент я не могу представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев", - сказал Лашет в интервью изданиям медиагруппы Funke.
При этом Лашет также выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с Европой отвечает интересам США. По его словам, европейские страны "не продвинутся вперед и на миллиметр", если продолжат придерживаться курса на противостояние с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп в феврале заявлял, что США не должны отправлять на Украину американских военных, поскольку находятся от нее "очень далеко".
Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.