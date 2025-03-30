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Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 30.03.2025
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04:16 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/mirotvortsy-2008198530.html
Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки "миротворцев" на Украину
Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 30.03.2025
Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки "миротворцев" на Украину
Бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат немецкого бундестага Армин Лашет усомнился в идее отправки "миротворческих сил" Запада на... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T04:16:00+03:00
2025-03-30T04:16:00+03:00
украина
россия
сша
армин лашет
дональд трамп
мария захарова
хдс/хсс
евросоюз
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат немецкого бундестага Армин Лашет усомнился в идее отправки "миротворческих сил" Запада на Украину без участия американских военных. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США дистанцируются от планов отправки "миротворцев" на Украину, поскольку понимают, к чему это может привести с военной точки зрения. "На данный момент я не могу представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев", - сказал Лашет в интервью изданиям медиагруппы Funke. При этом Лашет также выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с Европой отвечает интересам США. По его словам, европейские страны "не продвинутся вперед и на миллиметр", если продолжат придерживаться курса на противостояние с президентом США Дональдом Трампом. Трамп в феврале заявлял, что США не должны отправлять на Украину американских военных, поскольку находятся от нее "очень далеко". Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250328/zelenskiy-2008041490.html
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украина, россия, сша, армин лашет, дональд трамп, мария захарова, хдс/хсс, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, Россия, США, Армин Лашет, Дональд Трамп, Мария Захарова, ХДС/ХСС, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки "миротворцев" на Украину

Экс-глава ХДС усомнился в идее отправки миротворцев на Украину без участия США

© AP Photo / Markus SchreiberАрмин Лашет
Армин Лашет - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Армин Лашет. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывший председатель Христианско-демократического союза (ХДС), депутат немецкого бундестага Армин Лашет усомнился в идее отправки "миротворческих сил" Запада на Украину без участия американских военных.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США дистанцируются от планов отправки "миротворцев" на Украину, поскольку понимают, к чему это может привести с военной точки зрения.
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28 марта, 20:22
"На данный момент я не могу представить, как выглядели бы миротворческие силы на Украине без американцев", - сказал Лашет в интервью изданиям медиагруппы Funke.
При этом Лашет также выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество с Европой отвечает интересам США. По его словам, европейские страны "не продвинутся вперед и на миллиметр", если продолжат придерживаться курса на противостояние с президентом США Дональдом Трампом.
Трамп в феврале заявлял, что США не должны отправлять на Украину американских военных, поскольку находятся от нее "очень далеко".
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Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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УкраинаРоссияСШААрмин ЛашетДональд ТрампМария ЗахароваХДС/ХССЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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