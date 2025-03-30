Мирошник прокомментировал атаку на съемочную группу "Донецка"
Мирошник: охота на журналистов является обыденной практикой украинских нацистов
© Фото : ГТРК "Донецк"Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
© Фото : ГТРК "Донецк"
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Атаки на гражданских и охота за корреспондентами стали обыденной практикой украинских нацистов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник после атаки на съемочную группу ГТРК "Донецк".
Ранее телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль.
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"Атаки на гражданских, охота за корреспондентами - это уже обыденная практика украинских нацистов, но от этого она не перестает быть военным преступлением. Им очень не нравится, когда наши журналисты рассказывают правду о преступлениях, которые совершают украинские боевики", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ВСУ хочется выглядеть не так преступно для западного мира, "но не выходит, потому и прибегают к атакам на журналистов, чтобы скрыть истину".