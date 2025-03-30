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ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
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12:15 30.03.2025 (обновлено: 13:54 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/minoborony-2008223161.html
ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:15:00+03:00
2025-03-30T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожье
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", — указано в сводке военного ведомства.Кроме того, они поразили формирования десяти украинских бригад, одного полка и одного батальона в различных районах ДНР.Противник потерял:В свою очередь, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.&quot;Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области&quot;, — отметили в министерстве.Потери противника составили:
https://ria.ru/20250330/guevo-2008226361.html
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россия
донецкая народная республика
запорожье
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россия, донецкая народная республика, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожье
ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Минобороны: ВС России завершили освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", — указано в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Запорожье в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Запорожье в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Запорожье в ДНР
Кроме того, они поразили формирования десяти украинских бригад, одного полка и одного батальона в различных районах ДНР.
Противник потерял:
  • до 510 военнослужащих;
  • семь автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии.
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В свою очередь, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.
«

"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — отметили в министерстве.

Потери противника составили:
  • более 140 военнослужащих;
  • автомобиль;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • три станции радиоэлектронной борьбы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожье
 
 
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