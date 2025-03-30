https://ria.ru/20250330/minoborony-2008223161.html

ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР

Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:15:00+03:00

2025-03-30T12:15:00+03:00

2025-03-30T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", — указано в сводке военного ведомства.Кроме того, они поразили формирования десяти украинских бригад, одного полка и одного батальона в различных районах ДНР.Противник потерял:В свою очередь, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — отметили в министерстве.Потери противника составили:

https://ria.ru/20250330/guevo-2008226361.html

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html

россия

донецкая народная республика

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, запорожье