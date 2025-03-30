ВС России полностью освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Минобороны: ВС России завершили освобождение населенного пункта Запорожье в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие полностью освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики", — указано в сводке военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Запорожье в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Запорожье в ДНР
Кроме того, они поразили формирования десяти украинских бригад, одного полка и одного батальона в различных районах ДНР.
Противник потерял:
- до 510 военнослужащих;
- семь автомобилей;
- четыре орудия полевой артиллерии.
В свою очередь, группировка войск "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.
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"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", — отметили в министерстве.
Потери противника составили:
- более 140 военнослужащих;
- автомобиль;
- три орудия полевой артиллерии;
- три станции радиоэлектронной борьбы.