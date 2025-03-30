https://ria.ru/20250330/mask-2008204445.html

Маск хочет перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс, сообщили WSJ

Маск хочет перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс, сообщили WSJ - РИА Новости, 30.03.2025

Маск хочет перенаправить деньги НАСА для полета людей на Марс, сообщили WSJ

Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов комического агентства НАСА, чтобы... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:46:00+03:00

2025-03-30T07:46:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Американский предприниматель, глава космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром программ и расходов комического агентства НАСА, чтобы направить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "(Маск - ред.) работает над пересмотром... программ (НАСА - ред.), перераспределением федеральных расходов и назначением преданных ему людей, которые будут помогать ему в... отправке людей на Марс... Ресурсы НАСА будут перераспределены в пользу миссии по отправке людей на Марс", - говорится в публикации издания со ссылкой на источники в компании SpaceX. Согласно осведомленным источникам газеты, Маск также пытался заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа для осуществления своих планов. По словам источников, предприниматель убеждал Трампа в том, что содействие полету на Марс увековечит его имя в истории. "Эти амбиции могут оказать потенциально огромное влияние на SpaceX, которая доминирует в области космических технологий... и уже является одним из крупнейших подрядчиков НАСА", - отмечает издание. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс в 2029 году. До этого сам Маск объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. При этом Маск также заявлял, что, по его мнению, человек впервые ступит на Марс через пять-семь лет. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.

https://ria.ru/20250328/nasa-2008036147.html

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