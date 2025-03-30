https://ria.ru/20250330/losos-2008229542.html

Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ

Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ - РИА Новости, 30.03.2025

Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ

Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян: Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - делают из нее муку и кормит лососей, тогда как для России мойва РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:15:00+03:00

2025-03-30T13:15:00+03:00

2025-03-30T13:16:00+03:00

экономика

норвегия

россия

герман зверев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99536/94/995369454_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b19e7f27b7cb0c5913b2ada6b22e0672.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян: Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - делают из нее муку и кормит лососей, тогда как для России мойва – это продукт питания, однако страна имеет нулевую квоту для добычи рыбы, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Меня больше беспокоит ситуация с мойвой. В прошлом году квота, установленная в ходе совместной сессии российско-норвежской комиссии, составляла для 78,2 тысячи тонн, добыли из них мы 51,7 тысячи. А в этом году - у нас нулевая квота. Решение спорное, потому что у норвежской стороны квота есть. Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - это рыба, которая поддерживает их лососевую индустрию, они делают из нее муку и кормят лососей, а для нас мойва – это продукт питания", - сказал он. По его мнению, было бы правильно, если ежегодно Россия имела хотя бы небольшую, усредненную квоту в 30-35 тысяч тонн. Потому что иначе это приводит к очень сильному колебанию цены на мойву у трейдеров. Что касается вылова трески и сельди в 2025 году - он будет примерно на уровне 2023 года. По иваси Зверев ожидает вылов больше прошлогоднего. Он добавил, что в целом ассоциация ожидает в этом году вылов рыбы и морепродуктов порядка 5 миллионов тонн. Полный текст интервью читайте на ria.ru 31 марта в 10.00 мск.

https://ria.ru/20250330/rossija-2008205648.html

https://ria.ru/20250329/rossija-2008137076.html

норвегия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, норвегия, россия, герман зверев, в мире