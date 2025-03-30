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Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ - РИА Новости, 30.03.2025
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13:15 30.03.2025 (обновлено: 13:16 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/losos-2008229542.html
Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ
Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ - РИА Новости, 30.03.2025
Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ
Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян: Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - делают из нее муку и кормит лососей, тогда как для России мойва РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:15:00+03:00
2025-03-30T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян: Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - делают из нее муку и кормит лососей, тогда как для России мойва – это продукт питания, однако страна имеет нулевую квоту для добычи рыбы, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Меня больше беспокоит ситуация с мойвой. В прошлом году квота, установленная в ходе совместной сессии российско-норвежской комиссии, составляла для 78,2 тысячи тонн, добыли из них мы 51,7 тысячи. А в этом году - у нас нулевая квота. Решение спорное, потому что у норвежской стороны квота есть. Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - это рыба, которая поддерживает их лососевую индустрию, они делают из нее муку и кормят лососей, а для нас мойва – это продукт питания", - сказал он. По его мнению, было бы правильно, если ежегодно Россия имела хотя бы небольшую, усредненную квоту в 30-35 тысяч тонн. Потому что иначе это приводит к очень сильному колебанию цены на мойву у трейдеров. Что касается вылова трески и сельди в 2025 году - он будет примерно на уровне 2023 года. По иваси Зверев ожидает вылов больше прошлогоднего. Он добавил, что в целом ассоциация ожидает в этом году вылов рыбы и морепродуктов порядка 5 миллионов тонн. Полный текст интервью читайте на ria.ru 31 марта в 10.00 мск.
https://ria.ru/20250330/rossija-2008205648.html
https://ria.ru/20250329/rossija-2008137076.html
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экономика, норвегия, россия, герман зверев, в мире
Экономика, Норвегия, Россия, Герман Зверев, В мире
Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ

Глава ВАРПЭ Зверев: норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян

© Flickr / greenland_com Мойва
Мойва - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Flickr / greenland_com
Мойва. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Норвежский лосось "отъедает" мойву у россиян: Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - делают из нее муку и кормит лососей, тогда как для России мойва – это продукт питания, однако страна имеет нулевую квоту для добычи рыбы, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Меня больше беспокоит ситуация с мойвой. В прошлом году квота, установленная в ходе совместной сессии российско-норвежской комиссии, составляла для 78,2 тысячи тонн, добыли из них мы 51,7 тысячи. А в этом году - у нас нулевая квота. Решение спорное, потому что у норвежской стороны квота есть. Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы - это рыба, которая поддерживает их лососевую индустрию, они делают из нее муку и кормят лососей, а для нас мойва – это продукт питания", - сказал он.
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По его мнению, было бы правильно, если ежегодно Россия имела хотя бы небольшую, усредненную квоту в 30-35 тысяч тонн. Потому что иначе это приводит к очень сильному колебанию цены на мойву у трейдеров.
Что касается вылова трески и сельди в 2025 году - он будет примерно на уровне 2023 года. По иваси Зверев ожидает вылов больше прошлогоднего. Он добавил, что в целом ассоциация ожидает в этом году вылов рыбы и морепродуктов порядка 5 миллионов тонн.
Полный текст интервью читайте на ria.ru 31 марта в 10.00 мск.
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