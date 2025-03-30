https://ria.ru/20250330/litva-2008287961.html

В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными

В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными - РИА Новости, 30.03.2025

В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными

Машина M-88 Hercules, на которой передвигались четверо пропавших в Литве американских военных, находится на глубине четырех метров под водой, сообщило... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:48:00+03:00

2025-03-30T22:48:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Машина M-88 Hercules, на которой передвигались четверо пропавших в Литве американских военных, находится на глубине четырех метров под водой, сообщило министерство обороны балтийской республики в соцсетях."Машина M88 Hercules, которой управляли пропавшие американские солдаты, в настоящее время находится на глубине около четырех метров под поверхностью воды, под слоем ила толщиной около двух метров", — говорится в публикации.Отмечается, что на месте происшествия продолжаются работы по раскопкам и откачке воды.В среду командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой во время учений передвигались пропавшие в Литве американские военные.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html

https://ria.ru/20250319/estonija-2005917343.html

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