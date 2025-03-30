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В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными
В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными - РИА Новости, 30.03.2025
В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными
Машина M-88 Hercules, на которой передвигались четверо пропавших в Литве американских военных, находится на глубине четырех метров под водой, сообщило... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:48:00+03:00
2025-03-30T22:48:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Машина M-88 Hercules, на которой передвигались четверо пропавших в Литве американских военных, находится на глубине четырех метров под водой, сообщило министерство обороны балтийской республики в соцсетях."Машина M88 Hercules, которой управляли пропавшие американские солдаты, в настоящее время находится на глубине около четырех метров под поверхностью воды, под слоем ила толщиной около двух метров", — говорится в публикации.Отмечается, что на месте происшествия продолжаются работы по раскопкам и откачке воды.В среду командование армии США в Европе заявило об обнаружении под водой БРЭМ M88, на которой во время учений передвигались пропавшие в Литве американские военные.Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса вблизи Пабраде на востоке Литвы. О пропаже военных стало известно во второй половине дня во вторник, с тех пор велась поисково-спасательная операция с участием литовских и иностранных военных, а также вертолетов ВВС Литвы и литовской погранслужбы.
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html
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в мире, литва, сша, европа
В мире, Литва, США, Европа
В Литве раскрыли новые детали инцидента с пропавшими американскими военными
Затонувшая в Литве машина M-88 Hercules США скрыта под 4 метрами воды