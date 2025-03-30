https://ria.ru/20250330/krym-2008263673.html
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Над Крымом сбили три украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2025
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:41:00+03:00
2025-03-30T18:41:00+03:00
2025-03-30T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого марта т.г. в период с 16.50 до 17.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Крымом сбили три украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили три украинских дрона над территорией Крыма