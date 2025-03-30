https://ria.ru/20250330/kriminal-2007681606.html

"Возмущен даже прокурор". Новый поворот в деле защитившего детей охранника

"Возмущен даже прокурор". Новый поворот в деле защитившего детей охранника - РИА Новости, 30.03.2025

"Возмущен даже прокурор". Новый поворот в деле защитившего детей охранника

Обезвредивший разъяренного пьяницу, который погиб после стычки, охранник детского лагеря Павел Червяков может надеяться на пересмотр дела. Пенсионера осудили на РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:00:00+03:00

2025-03-30T08:00:00+03:00

2025-03-30T08:03:00+03:00

происшествия

балахнинский район

нижегородский областной суд

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Обезвредивший разъяренного пьяницу, который погиб после стычки, охранник детского лагеря Павел Червяков может надеяться на пересмотр дела. Пенсионера осудили на пять с половиной лет, что вызвало огромный резонанс: многие сочли приговор "слишком суровым". В том числе прокуроры."Вовремя среагировал"Утром 28 августа 2024-го в детский лагерь в загородном клубе "Олимпия" в селе Большое Козино Нижегородской области ворвался 40-летний местный житель Андрей Махов. Кинул камень в будку, где сидел охранник, и направился к входу в корпус."Он разбил окно — стекло посыпалось. Но Паша быстро среагировал и позвонил на ресепшен, чтобы там закрыли и никого не пускали", — рассказывает РИА Новости гражданская жена Червякова Светлана Кормина. Тем не менее дебошир успел проникнуть в помещение и учинил там погром."В одной руке у него была бутылка, в другой кирпич. В этот момент я говорила по телефону, — вспоминает сотрудница Анна (имя изменено). — Расколотил принтер и монитор, швырнул вазу с цветами — пролетела над моей головой. Дети разбежались. И я тоже решила покинуть ресепшен, поскольку понимала: дело плохо".Махов выкрикивал ругательства и требовал позвать бывшую жену. "С ним она давно в разводе. Человек неконфликтный, работает администратором в ресторане. Ничего негативного сказать о ней не могу", — добавляет Анна.Все, что там происходило, Павел Червяков видел на мониторах. Потом дебошир направился обратно к будке, причем целенаправленно. "Павел Борисыч пытался преградить ему путь с металлической трубой в руках", — объясняет Светлана. Завязалась драка, Червяков нанес несколько ударов, после чего Андрей Махов скрылся. Приехали полицейские. Хулигана обнаружили за пределами лагеря — мертвым.Как показала экспертиза, Махов был в состоянии алкогольного опьянения и скончался от травм. Павла Червякова задержали. Возбудили дело по части четвертой статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть")."Помогаем чем можем"По словам Светланы, разнорабочим в "Олимпии" пенсионер подрабатывал пять лет, а охранником официально его оформили только в августе. Вообще же Павел Червяков — водитель со стажем, односельчане отзываются о нем только положительно.Свободное время супруги, прожившие вместе 18 лет, посвящали помощи бойцам СВО. Заготавливали дома супы из сублимированных овощей. Светлана Владимировна — соцработник со стажем почти 30 лет — смогла в короткий срок организовать и привлечь к волонтерскому делу подопечных пенсионеров, а также коллег. И теперь общими усилиями выпускают больше десяти тысяч порций в месяц."Успевала даже плести маскировочные сети — Павел Борисович станок дома поставил. Но времени не хватало, поэтому передали его в клуб, — говорит Светлана. — Несмотря ни на что, продолжаю начатое нами вместе".А у скончавшегося Андрея Махова репутация была плохая. Агрессивный, вспыльчивый. Перебивался случайными заработками. И злоупотреблял, видимо, не одним алкоголем. Бывший участковый района, майор милиции в отставке Виктор Тимофеев сообщил РИА Новости, что старший брат Махова умер от передозировки. "На иглу подсадил и младшего. Оба таскали из родительского дома вещи, но отец не хотел, чтобы сыновей посадили, потому и не писал заявлений. Андрей некоторое время был "в завязке", а потом, видимо, сорвался", — рассказал он."В материалах дела есть признание матери Махова в том, что сын принимал запрещенные вещества и даже лечился от этого", — уточнила Светлана.Пересмотр делаВ феврале Балахнинский городской суд приговорил Червякова к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Причем прокурор требовал восемь. Суд также обязал его выплатить 500 тысяч рублей бывшей супруге Махова. Это вызвало большой резонанс."Такой поддержки, честно, не ожидала. Директор "Олимпии" тоже на нашей стороне. Ведь Махов, как выяснилось, не раз врывался туда!" — добавляет Светлана. В полицию жаловались и раньше — снес калитку однажды, требуя позвать бывшую.Жена Червякова не согласна с приговором и подала на апелляцию. Прокуратура Балахнинского района потребовала переквалифицировать дело на часть вторую статьи 114 УК ("Умышленное причинение вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица"). За это — исправительные работы либо лишение свободы до двух лет.В комментарии РИА Новости адвокат Елена Кузнецова указала, что в середине марта дело направили в Нижегородский областной суд. "То, что прокуратура потребовала отменить приговор, большая редкость. Думаю, это в том числе благодаря общественности", — отметила она.Защита, в свою очередь, намерена добиваться переквалификации на первую часть 114-й статьи ("Умышленное причинение тяжкого вреда, совершенное при превышении пределов необходимой обороны"). Там наказание — исправительные работы или лишение свободы до года.Заседание состоится 10 апреля. У Светланы появилась надежда, что приговор все же смягчат. Пока же Павел Борисович по-прежнему за решеткой.

https://ria.ru/20250303/sobaki-2002260716.html

https://ria.ru/20250320/proisshestviya--2005972150.html

https://ria.ru/20241121/kriminal-1984862219.html

балахнинский район

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происшествия, балахнинский район, нижегородский областной суд