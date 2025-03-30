https://ria.ru/20250330/krasnojarsk-2008221364.html
Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме
Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме - РИА Новости, 30.03.2025
Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме
Пожар в православном храме ликвидирован на площади 400 "квадратов" под Красноярском в поселке Кедровый Емельяновского района, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:46:00+03:00
2025-03-30T11:46:00+03:00
2025-03-30T11:46:00+03:00
происшествия
емельяновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 30 мар – РИА Новости. Пожар в православном храме ликвидирован на площади 400 "квадратов" под Красноярском в поселке Кедровый Емельяновского района, сообщает краевой главк МЧС. Ранее ведомство сообщало, что утром в воскресенье в поселке Кедровый Емельяновского района произошел пожар в православном храме. Информация о пострадавших не поступала. На месте от МЧС работало 14 человек и 5 единиц техники. "Пожар ликвидирован в 13.26 (09.26 мск), предварительная причина – аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250329/pozhar-2008171849.html
емельяновский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Емельяновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме
МЧС сообщило о ликвидации пожара в православном храме под Красноярском