https://ria.ru/20250330/krasnojarsk-2008221364.html

Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме

Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме - РИА Новости, 30.03.2025

Под Красноярском ликвидировали пожар в православном храме

Пожар в православном храме ликвидирован на площади 400 "квадратов" под Красноярском в поселке Кедровый Емельяновского района, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T11:46:00+03:00

2025-03-30T11:46:00+03:00

2025-03-30T11:46:00+03:00

происшествия

емельяновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 30 мар – РИА Новости. Пожар в православном храме ликвидирован на площади 400 "квадратов" под Красноярском в поселке Кедровый Емельяновского района, сообщает краевой главк МЧС. Ранее ведомство сообщало, что утром в воскресенье в поселке Кедровый Емельяновского района произошел пожар в православном храме. Информация о пострадавших не поступала. На месте от МЧС работало 14 человек и 5 единиц техники. "Пожар ликвидирован в 13.26 (09.26 мск), предварительная причина – аварийный режим работы электрооборудования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250329/pozhar-2008171849.html

емельяновский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)