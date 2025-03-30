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Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае - РИА Новости, 30.03.2025
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14:32 30.03.2025 (обновлено: 15:39 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/kovalchuk-2008236928.html
Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае
Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае - РИА Новости, 30.03.2025
Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае
Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, пришла в себя после операции, рассказала "АиФ" ее... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:32:00+03:00
2025-03-30T15:39:00+03:00
в мире
украина
дубай
мария ковальчук (модель)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, пришла в себя после операции, рассказала "АиФ" ее подруга."Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операция прошла успешно, предстоят еще две", — сказала она.По словам собеседницы издания, если лечение окажется успешным, то Ковальчук может снова начать говорить. Она добавила, что, по оценкам врачей, состояние Марии стабильное.На прошлой неделе местная полиция сообщила РИА Новости, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке.По данным СМИ, Мария Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки 9 марта. Там девушку видели в сопровождении двух мужчин, якобы связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, куда должна была вылететь 11 марта. Родственники Ковальчук утверждали, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.
https://ria.ru/20240404/model-1937835718.html
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в мире, украина, дубай, мария ковальчук (модель)
В мире, Украина, Дубай, Мария Ковальчук (модель)
Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае

"АиФ": покалеченная в Дубае украинская модель Ковальчук пришла в себя

© Фото : соцсетиМария Ковальчук
Мария Ковальчук - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : соцсети
Мария Ковальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, пришла в себя после операции, рассказала "АиФ" ее подруга.
"Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операция прошла успешно, предстоят еще две", — сказала она.
По словам собеседницы издания, если лечение окажется успешным, то Ковальчук может снова начать говорить. Она добавила, что, по оценкам врачей, состояние Марии стабильное.
На прошлой неделе местная полиция сообщила РИА Новости, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке.
По данным СМИ, Мария Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки 9 марта. Там девушку видели в сопровождении двух мужчин, якобы связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, куда должна была вылететь 11 марта. Родственники Ковальчук утверждали, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.
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