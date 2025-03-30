https://ria.ru/20250330/kovalchuk-2008236928.html

Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае

Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае - РИА Новости, 30.03.2025

Появились новые подробности об украинской модели, искалеченной в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, пришла в себя после операции, рассказала "АиФ" ее... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:32:00+03:00

2025-03-30T14:32:00+03:00

2025-03-30T15:39:00+03:00

в мире

украина

дубай

мария ковальчук (модель)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, пришла в себя после операции, рассказала "АиФ" ее подруга."Да, Маша наконец-то пришла в себя. Недавняя операция прошла успешно, предстоят еще две", — сказала она.По словам собеседницы издания, если лечение окажется успешным, то Ковальчук может снова начать говорить. Она добавила, что, по оценкам врачей, состояние Марии стабильное.На прошлой неделе местная полиция сообщила РИА Новости, что Ковальчук упала с большой высоты на закрытой стройке.По данным СМИ, Мария Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки 9 марта. Там девушку видели в сопровождении двух мужчин, якобы связанных с модельным бизнесом. После этого она перестала выходить на связь и не явилась на рейс в Таиланд, куда должна была вылететь 11 марта. Родственники Ковальчук утверждали, что девушка могла попасть в сексуальное рабство.

https://ria.ru/20240404/model-1937835718.html

украина

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в мире, украина, дубай, мария ковальчук (модель)