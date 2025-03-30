https://ria.ru/20250330/kot-2008240042.html
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным на северо-востоке Москвы, заявило ведомство в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:02:00+03:00
2025-03-30T15:02:00+03:00
2025-03-30T16:54:00+03:00
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным на северо-востоке Москвы, заявило ведомство в Telegram-канале."Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным", — говорится в материале.По предварительным данным, мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия он снял на видео.Отмечается, что прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20250330/tuapse-2008236123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
В СВАО Москвы мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа и снял это на видео