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В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео - РИА Новости, 30.03.2025
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15:02 30.03.2025 (обновлено: 16:54 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/kot-2008240042.html
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео - РИА Новости, 30.03.2025
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео
Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным на северо-востоке Москвы, заявило ведомство в... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:02:00+03:00
2025-03-30T16:54:00+03:00
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным на северо-востоке Москвы, заявило ведомство в Telegram-канале.&quot;Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным&quot;, — говорится в материале.По предварительным данным, мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия он снял на видео.Отмечается, что прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве мужчина выбросил кота из окна и снял это на видео

В СВАО Москвы мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа и снял это на видео

© Фото : прокуратура МосквыМужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : прокуратура Москвы
Мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на 4-м этаже жилого дома в Марьиной Роще
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным на северо-востоке Москвы, заявило ведомство в Telegram-канале.
«

"Останкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств жестокого обращения с животным", — говорится в материале.

По предварительным данным, мужчина выбросил кота из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома на 2-й улице Марьиной Рощи. Свои действия он снял на видео.
Отмечается, что прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
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