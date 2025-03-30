https://ria.ru/20250330/korrespondent-2008282112.html
Корреспондент ГТРК "Донецк" рассказал о состоянии коллег после атаки БПЛА
Корреспондент ГТРК "Донецк" рассказал о состоянии коллег после атаки БПЛА - РИА Новости, 30.03.2025
Корреспондент ГТРК "Донецк" рассказал о состоянии коллег после атаки БПЛА
Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что после атаки БПЛА чувствует себя нормально, его пострадавшие коллеги РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:30:00+03:00
2025-03-30T21:30:00+03:00
2025-03-30T21:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что после атаки БПЛА чувствует себя нормально, его пострадавшие коллеги по съемкам сейчас "поправляются", планируется продолжать работу дальше. "Парни сейчас поправляются. Я себя чувствую нормально, но в принципе будем работать дальше", - сказал Старущенко.Ранее телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль.
https://ria.ru/20250306/mchs-2003501309.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины, ДНР
Корреспондент ГТРК "Донецк" рассказал о состоянии коллег после атаки БПЛА
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко: коллеги после атаки дрона поправляются