https://ria.ru/20250330/korrespondent-2008275247.html

Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР

Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР

Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T20:33:00+03:00

2025-03-30T20:33:00+03:00

2025-03-30T20:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен на амбулаторное лечение, оператору оказывается медпомощь. "Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель - контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь", - сказал Старушенко.Ранее телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль.

https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

горловка, донецкая народная республика