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Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:33 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/korrespondent-2008275247.html
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР
Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:33:00+03:00
2025-03-30T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен на амбулаторное лечение, оператору оказывается медпомощь. &quot;Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель - контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь&quot;, - сказал Старушенко.Ранее телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль.
https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР

Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко сообщил, что не пострадал при атаке дрона

© Фото : ГТРК "Донецк"Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК Донецк в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : ГТРК "Донецк"
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК "Донецк" в Горловке
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен на амбулаторное лечение, оператору оказывается медпомощь.
«

"Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель - контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь", - сказал Старушенко.

Ранее телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль.
Последствия атаки дрона ВСУ на автомобиль съемочной группы ГТРК Донецк в Горловке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Съемочная группа ГТРК "Донецк" попала под удар украинского дрона в Горловке
Вчера, 19:37
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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