https://ria.ru/20250330/korrespondent-2008275247.html
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР
Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:33:00+03:00
2025-03-30T20:33:00+03:00
2025-03-30T20:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Корреспондент ГТРК "Донецк" Виталий Старущенко после атаки БПЛА в Горловке в ДНР в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что цел, водитель контужен и отправлен на амбулаторное лечение, оператору оказывается медпомощь. "Мне повезло больше, я цел. Но вот ребята, водитель - контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь", - сказал Старушенко.Ранее телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль.
https://ria.ru/20250330/postradavshie-2008268193.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко не пострадал при атаке дрона в ДНР
Корреспондент ГТРК "Донецк" Старущенко сообщил, что не пострадал при атаке дрона