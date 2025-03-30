https://ria.ru/20250330/kinolog-2008197092.html

Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды

Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды - РИА Новости, 30.03.2025

Кинолог рассказал, с чем может быть связан отказ собаки от еды

Отказ собаки от еды может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем питомца, гораздо более опасных, чем повышенный интерес к еде, который часто... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T03:15:00+03:00

2025-03-30T03:15:00+03:00

2025-03-30T03:15:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981204962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d768da54fe5dae09f763fa6ea143820.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Отказ собаки от еды может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем питомца, гораздо более опасных, чем повышенный интерес к еде, который часто демонстрируют собаки, и лишний вес, наблюдающийся у таких питомцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Пищевое поведение - один из важнейших показателей состояния здоровья собаки. Чаще всего владельцы сталкиваются с проблемой переедания у своего питомца. Но бывает и так, что собака начинает отказываться от корма", - сказал Голубев. Эксперт подчеркнул, что в подобных ситуациях ни в коем случае нельзя заставлять собаку есть насильно. "В отдельных случаях подобное поведение, особенно внезапный отказ от пищи, намного опаснее ожирения, поскольку может свидетельствовать о тяжелых состояниях, требующих незамедлительной помощи", - добавил он. Среди серьезных заболеваний, часто сопровождающихся потерей аппетита, кинолог упомянул болезни желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, панкреатиты и другие воспалительные процессы), которые также могут вызывать рвоту или диарею. Кроме того, это могут быть болезни почек, при которых собака старается чаще пить, у нее наблюдается частое мочеиспускание. Другим недугом, который может заставить собаку отказываться от еды, может быть болезнь печени. Низким аппетитом, а также вялостью, рвотой желчью и желтушностью слизистых оболочек сопровождаются гепатит, цирроз и другие заболевания. Также апатию и отказ от пищи могут вызывать злокачественные новообразования, особенно желудочно-кишечного тракта и ротовой полости. Помимо этого, причиной резкого снижения аппетита у собаки могут быть кишечная непроходимость и паразитарные инвазии. Первое чрезвычайно серьезно и требует немедленного вмешательства. Второе особенно опасно для щенков и ослабленных животных. Также среди возможных причин Голубев назвал и менее опасные состояния, которые, тем не менее, требуют внимания. Это могут быть перепады настроения или сильный стресс, которые требуют от питомца времени, чтобы адаптироваться и восстановить аппетит. Кроме того, собака может капризничать и отказываться от нового корма, если хозяин переходит на другой. Чтобы питомец не вёл себя так, ожидая более привычную или вкусную еду, приучать к новому корму его следует постепенно, вводя небольшие порции и со временем увеличивая их, посоветовал кинолог. По словам президента РКФ, собакам, как и людям, свойственно отказываться от пищи в жару. В такую погоду они снижают потребление пищи, потому что организм тратит все силы на терморегуляцию. В то же время, если собака тяжело дышит и постоянно высовывает язык, речь может идти о тепловом ударе - такое состояние опасно. Среди других причин Голубев назвал переутомление и привередливость. Так, чересчур уставшая собака может опять захотеть есть после того, как отдохнет. А питомцы, которых хозяева часто балуют лакомствами или подкармливают со стола, могут начать манипулировать владельцем и отказываться от не самых любимых блюд.

https://ria.ru/20250323/kinolog-2006734573.html

https://ria.ru/20250318/sobaki-2005620032.html

https://ria.ru/20250316/sobaki-2005269815.html

https://ria.ru/20250302/sobaki-2002528116.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)