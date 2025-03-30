В Киеве избили военного за замечание о русской музыке
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке в публичном месте
Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте.
По данным полицейских, конфликт между "ветераном ВСУ" и компанией отдыхающих граждан произошел в субботу в Голосеевском районе столицы.
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
16 февраля, 07:49
"Мужчине нанесли телесные повреждения.. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции,
В то же время, как передает украинское агентство УНН, волонтер ВСУ Марьяна Чикало в соцсети рассказала подробности конфликта. Она утверждает, что пострадавший, его жена и она сама "едва не были забиты до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте Киева".
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.