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В Киеве избили военного за замечание о русской музыке - РИА Новости, 30.03.2025
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19:55 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/kiev-2008270320.html
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке - РИА Новости, 30.03.2025
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке
Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:55:00+03:00
2025-03-30T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте. По данным полицейских, конфликт между "ветераном ВСУ" и компанией отдыхающих граждан произошел в субботу в Голосеевском районе столицы. "Мужчине нанесли телесные повреждения.. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции, В то же время, как передает украинское агентство УНН, волонтер ВСУ Марьяна Чикало в соцсети рассказала подробности конфликта. Она утверждает, что пострадавший, его жена и она сама "едва не были забиты до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте Киева". Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20250216/plennyy-1999641321.html
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в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Россия, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия
В Киеве избили военного за замечание о русской музыке

В Киеве избили военного за замечание о русской музыке в публичном месте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники Украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полиция Киева устанавливает обстоятельства инцидента с участием военного, которого избили после того, как он сделал замечание компании людей за прослушивание музыки на русском языке в публичном месте.
По данным полицейских, конфликт между "ветераном ВСУ" и компанией отдыхающих граждан произошел в субботу в Голосеевском районе столицы.
Пленный солдат ВСУ признался, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Пленный признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
16 февраля, 07:49
"Мужчине нанесли телесные повреждения.. Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции,
В то же время, как передает украинское агентство УНН, волонтер ВСУ Марьяна Чикало в соцсети рассказала подробности конфликта. Она утверждает, что пострадавший, его жена и она сама "едва не были забиты до смерти за замечание относительно русской музыки в публичном месте Киева".
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Киевская полиция объявила в розыск группу людей, слушавших русскую музыку
10 января, 20:52
Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Раду внесли проект о полном запрете русского языка в школах
12 марта, 19:18
 
В миреУкраинаКиевРоссияДенис ШмыгальВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныЕврокомиссия
 
 
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