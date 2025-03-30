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Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года - РИА Новости, 30.03.2025
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15:35 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/khram-2008245031.html
Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года
Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года - РИА Новости, 30.03.2025
Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года
Храм в честь Симеона Верхотурского на юго-востоке Москвы в районе Марьино планируется достроить к концу текущего года, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:35:00+03:00
2025-03-30T15:35:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Храм в честь Симеона Верхотурского на юго-востоке Москвы в районе Марьино планируется достроить к концу текущего года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Строящийся храмовый комплекс будет размещен на Новочеркасском бульваре, во владениях 6-8. Его смогут посещать одновременно 500 человек."Сейчас ведется кирпичная кладка барабана, в мае будут установлены купола и кресты. Одновременно строители приступили к работам по наружным сетям. Ввод храма в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.На участке будут находится пятикупольный храм и приходской дом, над которым размещена колокольня. Внутри храма обустроены алтарь, солея, молельный зал и хоры над притвором, а также актовый зал и технические помещения. В приходском доме находится трапезная и помещения для администрации.Храм будет оформлен в стиле московского барокко XVII‒XVIII веков, но в современном воплощении.
https://ria.ru/20250330/khamovniki-2008117585.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года

Строительство храма в Марьине закончат к концу 2025 года

Пресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики.
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Храм в честь Симеона Верхотурского на юго-востоке Москвы в районе Марьино планируется достроить к концу текущего года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Строящийся храмовый комплекс будет размещен на Новочеркасском бульваре, во владениях 6-8. Его смогут посещать одновременно 500 человек.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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"Сейчас ведется кирпичная кладка барабана, в мае будут установлены купола и кресты. Одновременно строители приступили к работам по наружным сетям. Ввод храма в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На участке будут находится пятикупольный храм и приходской дом, над которым размещена колокольня. Внутри храма обустроены алтарь, солея, молельный зал и хоры над притвором, а также актовый зал и технические помещения. В приходском доме находится трапезная и помещения для администрации.
Храм будет оформлен в стиле московского барокко XVII‒XVIII веков, но в современном воплощении.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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