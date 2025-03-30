https://ria.ru/20250330/khram-2008245031.html

Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года

Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года - РИА Новости, 30.03.2025

Храм в московском Марьине достроят к концу 2025 года

Храм в честь Симеона Верхотурского на юго-востоке Москвы в районе Марьино планируется достроить к концу текущего года, рассказал министр правительства столицы,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:35:00+03:00

2025-03-30T15:35:00+03:00

2025-03-30T15:35:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Храм в честь Симеона Верхотурского на юго-востоке Москвы в районе Марьино планируется достроить к концу текущего года, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Строящийся храмовый комплекс будет размещен на Новочеркасском бульваре, во владениях 6-8. Его смогут посещать одновременно 500 человек."Сейчас ведется кирпичная кладка барабана, в мае будут установлены купола и кресты. Одновременно строители приступили к работам по наружным сетям. Ввод храма в эксплуатацию запланирован на конец 2025 года", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.На участке будут находится пятикупольный храм и приходской дом, над которым размещена колокольня. Внутри храма обустроены алтарь, солея, молельный зал и хоры над притвором, а также актовый зал и технические помещения. В приходском доме находится трапезная и помещения для администрации.Храм будет оформлен в стиле московского барокко XVII‒XVIII веков, но в современном воплощении.

https://ria.ru/20250330/khamovniki-2008117585.html

https://ria.ru/20250330/renovatsiya-2008130124.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский