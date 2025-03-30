https://ria.ru/20250330/khimki-2008241125.html

Более 8 тысяч верующих Химок поучаствовали в молитве в честь Ураза-байрама

Более 8 тысяч верующих Химок поучаствовали в молитве в честь Ураза-байрама - РИА Новости, 30.03.2025

Более 8 тысяч верующих Химок поучаствовали в молитве в честь Ураза-байрама

Свыше 8 тысяч верующих присоединились к традиционной коллективной молитве в честь праздника Ураза-байрам в олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" в... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:11:00+03:00

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2025-03-30T15:11:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

празднование ураза-байрама в россии

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Свыше 8 тысяч верующих присоединились к традиционной коллективной молитве в честь праздника Ураза-байрам в олимпийском учебно-спортивном центре "Планерная" в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "С праздником Ураза-байрам! Да благословит Всевышний ваши дома светом и радостью в этот священный день! Пусть милосердие и доброта, проявленные в месяц Рамадан, станут основой для дальнейшего укрепления духовных ценностей и традиций. Желаю всем мусульманам мира, гармонии и счастья!" — приводит пресс-служба слова депутата Совета депутатов Руслана Шаипова. Отмечается, что в местах проведения праздничных молитв сотрудники Главного управления МВД России по Московской области обеспечивали охрану общественного порядка. На мероприятиях дежурили медики, пожарные и спасатели. Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр) — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных праздников ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца: шавваля. В 2025 году Ураза-байрам приходится на 30 марта.

https://ria.ru/20250330/khimki-2008239640.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области), празднование ураза-байрама в россии