https://ria.ru/20250330/khimki-2008239640.html
Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках
Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках - РИА Новости, 30.03.2025
Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках
Глава подмосковных Химок Елена Землякова дала старт городскому субботнику 29 марта, всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек, сообщает... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:58:00+03:00
2025-03-30T14:58:00+03:00
2025-03-30T14:58:00+03:00
общество
субботник
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008239011_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_8f63f5cfdbeb1a0fdda31a929422f383.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова дала старт городскому субботнику 29 марта, всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Уборку провели на четырех локациях. Адреса были определены совместно с жителями. В мероприятиях приняли участие сотрудники градообразующих предприятий и организаций. "Уже вторые выходные подряд проводим в Химках субботники. Сегодня к нам присоединились более 250 человек. Убирать город вместе становится нашей доброй традицией. Благодарю всех за участие", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Так, субботник провели на улицах Кирова, Нахимова, а также в Химкинском лесопарке и вдоль прибрежной территории канала имени Москвы. Жители округа очистили зеленые зоны и прогулочные пространства от мусора, старой листвы, а также сухих веток. Всего в субботнике приняли участие сотрудники предприятий: НПО "Энергомаш", НПО "Лавочкина", МКБ "Факел", МАП №8 филиала "Мострансавто", "Химкиэлектротранс", ФК "Пульс", "Лемана Про Химки", ГК "Глобал Эдж", "Юрент", "Фармзащита", "Автохимпроект", "ХСР-Химки", "Шереметьево Безопасность" и предприниматели. В пресс-службе уточнили, что наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне города. Также городской субботник состоится 5 апреля, а 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник.
https://ria.ru/20250328/vstrecha-2007992763.html
https://ria.ru/20250328/khimki-2007945335.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008239011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11ddc0d51baf8b1137b33e86340c713f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, субботник, химки (городской округ в московской области)
Общество, субботник, Химки (городской округ в Московской области)
Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках
Землякова: в Химках в субботнике поучаствовали свыше 250 человек
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова дала старт городскому субботнику 29 марта, всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Уборку провели на четырех локациях. Адреса были определены совместно с жителями. В мероприятиях приняли участие сотрудники градообразующих предприятий и организаций.
"Уже вторые выходные подряд проводим в Химках субботники. Сегодня к нам присоединились более 250 человек. Убирать город вместе становится нашей доброй традицией. Благодарю всех за участие", — приводит пресс-служба слова Земляковой.
Так, субботник провели на улицах Кирова, Нахимова, а также в Химкинском лесопарке и вдоль прибрежной территории канала имени Москвы. Жители округа очистили зеленые зоны и прогулочные пространства от мусора, старой листвы, а также сухих веток.
Всего в субботнике приняли участие сотрудники предприятий: НПО "Энергомаш", НПО "Лавочкина", МКБ "Факел", МАП №8 филиала "Мострансавто", "Химкиэлектротранс", ФК "Пульс", "Лемана Про Химки", ГК "Глобал Эдж", "Юрент", "Фармзащита", "Автохимпроект", "ХСР-Химки", "Шереметьево Безопасность" и предприниматели.
В пресс-службе уточнили, что наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне города.
Также городской субботник состоится 5 апреля, а 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник.