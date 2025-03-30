https://ria.ru/20250330/khimki-2008239640.html

Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках

Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках - РИА Новости, 30.03.2025

Более 250 человек приняли участие в весеннем субботнике в Химках

Глава подмосковных Химок Елена Землякова дала старт городскому субботнику 29 марта, всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек, сообщает... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:58:00+03:00

2025-03-30T14:58:00+03:00

2025-03-30T14:58:00+03:00

общество

субботник

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова дала старт городскому субботнику 29 марта, всего в мероприятиях приняло участие более 250 человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Уборку провели на четырех локациях. Адреса были определены совместно с жителями. В мероприятиях приняли участие сотрудники градообразующих предприятий и организаций. "Уже вторые выходные подряд проводим в Химках субботники. Сегодня к нам присоединились более 250 человек. Убирать город вместе становится нашей доброй традицией. Благодарю всех за участие", — приводит пресс-служба слова Земляковой. Так, субботник провели на улицах Кирова, Нахимова, а также в Химкинском лесопарке и вдоль прибрежной территории канала имени Москвы. Жители округа очистили зеленые зоны и прогулочные пространства от мусора, старой листвы, а также сухих веток. Всего в субботнике приняли участие сотрудники предприятий: НПО "Энергомаш", НПО "Лавочкина", МКБ "Факел", МАП №8 филиала "Мострансавто", "Химкиэлектротранс", ФК "Пульс", "Лемана Про Химки", ГК "Глобал Эдж", "Юрент", "Фармзащита", "Автохимпроект", "ХСР-Химки", "Шереметьево Безопасность" и предприниматели. В пресс-службе уточнили, что наводить чистоту в Химках будут до конца апреля. К теплому сезону специалисты приведут в порядок все дворы, улицы, дороги, парки и другие общественные пространства. Работы пройдут в каждом микрорайоне города. Также городской субботник состоится 5 апреля, а 12 апреля во всех микрорайонах Химок проведут областной субботник.

https://ria.ru/20250328/vstrecha-2007992763.html

https://ria.ru/20250328/khimki-2007945335.html

химки (городской округ в московской области)

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общество, субботник, химки (городской округ в московской области)