https://ria.ru/20250330/khaski-2008249512.html

При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино

При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино - РИА Новости, 30.03.2025

При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино

Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как попал под украинский обстрел на границе Белгородской РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:23:00+03:00

2025-03-30T16:23:00+03:00

2025-03-30T16:23:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как попал под украинский обстрел на границе Белгородской области, где он проходил службу, говорится в сообщении в Telegram-канале "Роман с Хаски". По информации, опубликованной в сообществе, в 2020 году у Романа было восемь собак, а хобби в виде катания на упряжке переросло в приют для брошенных хаски, где к 2025 году в селе Ржевка Шебекинского округа уже содержатся 50 животных, преимущественно отказников. Из-за обстрелов и невозможности пристроить собак, приют во многом зависит от благотворительной помощи для обеспечения питомцев всем необходимым. В октябре 2024 года приют подвергся атаке дрона, что привело к пожару и уничтожению построек, корма и оборудования. "Защищая границу нашей области, Роман попал под обстрел и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Для тех, кто верует, прошу молиться о его выздоровлении. Для всех - пожелайте ему сил и выздоровления", - говорится в сообщении. В посте отмечается, что собаки в порядке и ждут своего хозяина дома. Близкие Романа обещают информировать о его состоянии по мере возможности. Супруга Романа сообщила в телефонном разговоре с РИА Новости, что пока его не переведут из реанимации, они не будут давать никаких комментариев. "Поэтому пока что никакой информации мы никому ничего не даем. Все, что я могла сказать, я написала в нашем канале", - добавила женщина.

https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html

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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, шебекино