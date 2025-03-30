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При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино - РИА Новости, 30.03.2025
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16:23 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/khaski-2008249512.html
При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино
При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино - РИА Новости, 30.03.2025
При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино
Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как попал под украинский обстрел на границе Белгородской РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:23:00+03:00
2025-03-30T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
белгородская область
шебекино
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как попал под украинский обстрел на границе Белгородской области, где он проходил службу, говорится в сообщении в Telegram-канале "Роман с Хаски". По информации, опубликованной в сообществе, в 2020 году у Романа было восемь собак, а хобби в виде катания на упряжке переросло в приют для брошенных хаски, где к 2025 году в селе Ржевка Шебекинского округа уже содержатся 50 животных, преимущественно отказников. Из-за обстрелов и невозможности пристроить собак, приют во многом зависит от благотворительной помощи для обеспечения питомцев всем необходимым. В октябре 2024 года приют подвергся атаке дрона, что привело к пожару и уничтожению построек, корма и оборудования. "Защищая границу нашей области, Роман попал под обстрел и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Для тех, кто верует, прошу молиться о его выздоровлении. Для всех - пожелайте ему сил и выздоровления", - говорится в сообщении. В посте отмечается, что собаки в порядке и ждут своего хозяина дома. Близкие Романа обещают информировать о его состоянии по мере возможности. Супруга Романа сообщила в телефонном разговоре с РИА Новости, что пока его не переведут из реанимации, они не будут давать никаких комментариев. "Поэтому пока что никакой информации мы никому ничего не даем. Все, что я могла сказать, я написала в нашем канале", - добавила женщина.
https://ria.ru/20250330/vojska-2008235529.html
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, белгородская область, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Белгородская область, Шебекино
При обстреле ВСУ пострадал владелец приюта для хаски в Шебекино

Владелец приюта для хаски в Шебекино оказался в реанимации после обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Владелец приюта для хаски в Шебекино Роман Нежута оказался в реанимации в тяжелом состоянии после того, как попал под украинский обстрел на границе Белгородской области, где он проходил службу, говорится в сообщении в Telegram-канале "Роман с Хаски".
По информации, опубликованной в сообществе, в 2020 году у Романа было восемь собак, а хобби в виде катания на упряжке переросло в приют для брошенных хаски, где к 2025 году в селе Ржевка Шебекинского округа уже содержатся 50 животных, преимущественно отказников. Из-за обстрелов и невозможности пристроить собак, приют во многом зависит от благотворительной помощи для обеспечения питомцев всем необходимым. В октябре 2024 года приют подвергся атаке дрона, что привело к пожару и уничтожению построек, корма и оборудования.
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"Защищая границу нашей области, Роман попал под обстрел и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Для тех, кто верует, прошу молиться о его выздоровлении. Для всех - пожелайте ему сил и выздоровления", - говорится в сообщении.
В посте отмечается, что собаки в порядке и ждут своего хозяина дома. Близкие Романа обещают информировать о его состоянии по мере возможности.
Супруга Романа сообщила в телефонном разговоре с РИА Новости, что пока его не переведут из реанимации, они не будут давать никаких комментариев.
"Поэтому пока что никакой информации мы никому ничего не даем. Все, что я могла сказать, я написала в нашем канале", - добавила женщина.
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