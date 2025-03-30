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Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным - РИА Новости, 30.03.2025
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13:38 30.03.2025 (обновлено: 14:03 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/khamas-2008230859.html
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным - РИА Новости, 30.03.2025
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным
Израиль продолжает вести переговоры через посредников по освобождению заложников из сектора Газа, однако эти переговоры ведутся "под огнем", так как Израиль... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:38:00+03:00
2025-03-30T14:03:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
палестина
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Израиль продолжает вести переговоры через посредников по освобождению заложников из сектора Газа, однако эти переговоры ведутся "под огнем", так как Израиль считает эффективным усиление военного давления на палестинское движение ХАМАС для освобождения похищенных, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху."Военное давление работает. Оно работает, потому что применяется одновременно по двум направлениям: с одной стороны, оно разрушает военный и административный потенциал ХАМАС, а с другой -создает условия для освобождения наших заложников. Именно этим мы и занимаемся", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.По словам премьера, накануне военно-политический кабинет Израиля решил усилить военное давление на ХАМАС, чтобы создать еще более оптимальные условия для освобождения заложников."Мы якобы не ведем переговоры. Это неправда. Мы ведём их под огнём, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины", - подчеркнул Нетаньяху.Глава правительства вновь отметил, что Государство Израиль обязано вернуть всех заложников и прилагает все усилия для этого. Нетаньяху также выразил убежденность, что только сочетание военного и дипломатического давления на ХАМАС принесло результат в деле освобождения около 200 заложников, которые были вызволены в ходе силовых операций и гуманитарных усилий.По израильским данным, в Газе до сих пор удерживаются 59 заложников, из которых в живых остались максимум 24.Ранее в марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись до середины месяца из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250330/netanyakhu-2008228930.html
https://ria.ru/20250329/izrail-2008173090.html
https://ria.ru/20250330/konflikt-1915630213.html
израиль
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа
Нетаньяху считает усиление военного давления на ХАМАС эффективным

Нетаньяху назвал давление на ХАМАС для освобождения заложников эффективным

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Израиль продолжает вести переговоры через посредников по освобождению заложников из сектора Газа, однако эти переговоры ведутся "под огнем", так как Израиль считает эффективным усиление военного давления на палестинское движение ХАМАС для освобождения похищенных, заявил в воскресенье премьер Биньямин Нетаньяху.
"Военное давление работает. Оно работает, потому что применяется одновременно по двум направлениям: с одной стороны, оно разрушает военный и административный потенциал ХАМАС, а с другой -создает условия для освобождения наших заложников. Именно этим мы и занимаемся", - заявил Нетаньяху на открытии заседания правительства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать окончание войны в Газе
Вчера, 13:09
По словам премьера, накануне военно-политический кабинет Израиля решил усилить военное давление на ХАМАС, чтобы создать еще более оптимальные условия для освобождения заложников.
"Мы якобы не ведем переговоры. Это неправда. Мы ведём их под огнём, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины", - подчеркнул Нетаньяху.
Глава правительства вновь отметил, что Государство Израиль обязано вернуть всех заложников и прилагает все усилия для этого. Нетаньяху также выразил убежденность, что только сочетание военного и дипломатического давления на ХАМАС принесло результат в деле освобождения около 200 заложников, которые были вызволены в ходе силовых операций и гуманитарных усилий.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Израиль заявил о начале наземной операции в Газе
29 марта, 20:18
По израильским данным, в Газе до сих пор удерживаются 59 заложников, из которых в живых остались максимум 24.
Ранее в марте Израиль после почти двухмесячного режима прекращения огня возобновил боевые действия в секторе Газа. Высшие должностные лица еврейского государства объяснили необходимость возобновления войны тем, что палестинское движение ХАМАС отказалось принять американский план продления прекращения огня и освободить израильских заложников. Руководство Израиля неоднократно подчеркивало, что не примет сохранение присутствия ХАМАС в секторе Газа в каком-либо виде. Палестинская сторона, в свою очередь, обвинила Израиль в отказе следовать достигнутым ранее договоренностям и вести переговоры об окончательном прекращении войны и выводе войск из сектора.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись до середины месяца из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСПалестинаСектор Газа
 
 
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