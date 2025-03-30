https://ria.ru/20250330/kanada-2008289913.html

В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов

В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов - РИА Новости, 30.03.2025

В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов

Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T23:11:00+03:00

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2025-03-30T23:11:00+03:00

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онтарио

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. По данным на 22.40 мск, без света в Онтарио оказались порядка 392 тысяч клиентов. Как передает агентство Канадиан Пресс, буран привел к крушению деревьев и линий электропередачи в Онтарио, часть провинции оказалась покрыта льдом после холодного дождя. Местная полиция призвала жителей избегать поездок, предупредив о гололеде и локальных наводнениях.

https://ria.ru/20250105/udar-1992540133.html

онтарио

канада

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, онтарио, канада