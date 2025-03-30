https://ria.ru/20250330/kanada-2008289913.html
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов - РИА Новости, 30.03.2025
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов
Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:11:00+03:00
2025-03-30T23:11:00+03:00
2025-03-30T23:11:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. По данным на 22.40 мск, без света в Онтарио оказались порядка 392 тысяч клиентов. Как передает агентство Канадиан Пресс, буран привел к крушению деревьев и линий электропередачи в Онтарио, часть провинции оказалась покрыта льдом после холодного дождя. Местная полиция призвала жителей избегать поездок, предупредив о гололеде и локальных наводнениях.
https://ria.ru/20250105/udar-1992540133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, онтарио, канада
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов
PowerOutage: в Канаде почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяной бури
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным на 22.40 мск, без света в Онтарио
оказались порядка 392 тысяч клиентов.
Как передает агентство Канадиан Пресс, буран привел к крушению деревьев и линий электропередачи в Онтарио, часть провинции оказалась покрыта льдом после холодного дождя.
Местная полиция призвала жителей избегать поездок, предупредив о гололеде и локальных наводнениях.