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В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов - РИА Новости, 30.03.2025
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23:11 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/kanada-2008289913.html
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов - РИА Новости, 30.03.2025
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов
Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. РИА Новости, 30.03.2025
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage. По данным на 22.40 мск, без света в Онтарио оказались порядка 392 тысяч клиентов. Как передает агентство Канадиан Пресс, буран привел к крушению деревьев и линий электропередачи в Онтарио, часть провинции оказалась покрыта льдом после холодного дождя. Местная полиция призвала жителей избегать поездок, предупредив о гололеде и локальных наводнениях.
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в мире, онтарио, канада
В мире, Онтарио, Канада
В Канаде из-за ледяной бури обесточены почти 400 тысяч домов

PowerOutage: в Канаде почти 400 тыс домов остались без света из-за ледяной бури

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкКанада
Канада - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Почти 400 тысяч домов остались без электричества в канадской провинции Онтарио из-за ледяной бури, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным на 22.40 мск, без света в Онтарио оказались порядка 392 тысяч клиентов.
Как передает агентство Канадиан Пресс, буран привел к крушению деревьев и линий электропередачи в Онтарио, часть провинции оказалась покрыта льдом после холодного дождя.
Местная полиция призвала жителей избегать поездок, предупредив о гололеде и локальных наводнениях.
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