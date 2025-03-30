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Явка на муниципальных выборах в Гюмри превысила 40 процентов

Явка на муниципальных выборах в Гюмри превысила 40 процентов - РИА Новости, 30.03.2025

Явка на муниципальных выборах в Гюмри превысила 40 процентов

Явка на муниципальных выборах во втором по величине армянском городе Гюмри составила 42,66%, сообщает пресс-служба Центризбиркома республики. РИА Новости, 30.03.2025

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ЕРЕВАН, 30 мар - РИА Новости. Явка на муниципальных выборах во втором по величине армянском городе Гюмри составила 42,66%, сообщает пресс-служба Центризбиркома республики. "В выборах в Совет старейшин (горсовет - ред.) Гюмри приняли участие 47 452 избирателя или 42,66%", - говорится в сообщении. Отмечается, что право голоса в городе имеют 111 236 граждан. Порог явки избирательным законодательством Армении не предусмотрен, выборы признаны состоявшимися. Сейчас на избирательных участках начался подсчет голосов. В выборах в горсовет Гюмри приняли участие шесть партий и три партийных блока: Коммунистическая партия Армении, партия "Моя могучая община", Трудовая социалистическая партия Армении, партия "Страна для жизни", блок "Наш город", в которую входят партии "Единая Армения" и "Родина", партия "Демократическая альтернатива", партия "Гражданский договор", блок "Мать Армения", объединяющий партии "Интеллектуальная Армения" и "Моя борьба, моя родина", блок "Евроальянс", в который входят о Европейская партия Армении, партия "Республика" и партия "Во и имя республики". Согласно армянскому законодательству, если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета. На пост градоначальника Гюмри претендуют, в частности, кандидат от правящей партии Сарик Минасян, бывший мэр Вардан Гукасян, возглавлявший город с 1999 по 2012 годы, известный продюсер и общественный деятель Рубен Мхитарян, возглавляющий антироссийский блок "Евроальянс" Левон Барсегян.

https://ria.ru/20250321/pashinjane-2006607997.html

https://ria.ru/20250312/armenija-2004499469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, справки, гюмри, армения