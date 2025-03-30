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Израильская армия перехватила ракету из Йемена - РИА Новости, 30.03.2025
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10:48 30.03.2025 (обновлено: 10:56 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/izrail-2008217696.html
Израильская армия перехватила ракету из Йемена
Израильская армия перехватила ракету из Йемена - РИА Новости, 30.03.2025
Израильская армия перехватила ракету из Йемена
Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T10:48:00+03:00
2025-03-30T10:56:00+03:00
израиль
йемен
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за пределами страны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до вхождения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.Ранее сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, были активированы в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, Иерусалим, а также район международного аэропорта имени Бен-Гуриона.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее в марте возобновило ракетные атаки по территории Израиля. Это произошло в свою очередь в ответ на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа. За последние несколько дней хуситы осуществили по меньшей мере восемь ракетных пусков в сторону Израиля. Все ракеты были перехвачены за пределами еврейского государства.
https://ria.ru/20250329/izrail-2008173090.html
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израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире
Израиль, Йемен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, В мире
Израильская армия перехватила ракету из Йемена

В Израиле объявили воздушную тревогу, перехвачена ракета из Йемена

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за пределами страны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до вхождения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
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Израиль заявил о начале наземной операции в Газе
29 марта, 20:18
Ранее сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, были активированы в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, Иерусалим, а также район международного аэропорта имени Бен-Гуриона.
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее в марте возобновило ракетные атаки по территории Израиля. Это произошло в свою очередь в ответ на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа. За последние несколько дней хуситы осуществили по меньшей мере восемь ракетных пусков в сторону Израиля. Все ракеты были перехвачены за пределами еврейского государства.
Дым на месте израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Израиль пообещал наносить удары по Бейруту за любой обстрел из Ливана
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ИзраильЙеменОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуВ мире
 
 
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