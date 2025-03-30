https://ria.ru/20250330/izrail-2008217696.html

Израильская армия перехватила ракету из Йемена

Израильская армия перехватила ракету из Йемена - РИА Новости, 30.03.2025

Израильская армия перехватила ракету из Йемена

Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:48:00+03:00

2025-03-30T10:48:00+03:00

2025-03-30T10:56:00+03:00

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йемен

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в воскресенье прозвучали в центре Израиля, включая Тель-Авив, в связи с ракетным обстрелом из Йемена, ракета была перехвачена за пределами страны, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."После сирен тревоги, которые прозвучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до вхождения в воздушное пространство Израиля. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.Ранее сирены воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, были активированы в десятках городов центральной части Израиля, включая Тель-Авив, Иерусалим, а также район международного аэропорта имени Бен-Гуриона.Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) ранее в марте возобновило ракетные атаки по территории Израиля. Это произошло в свою очередь в ответ на возобновление Израилем боевых действий в секторе Газа. За последние несколько дней хуситы осуществили по меньшей мере восемь ракетных пусков в сторону Израиля. Все ракеты были перехвачены за пределами еврейского государства.

https://ria.ru/20250329/izrail-2008173090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, в мире