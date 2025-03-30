Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане
Telegraph: Иран готов нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США
© AP Photo / U.S. NavyВоенная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос
© AP Photo / U.S. Navy
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Иран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного.
"Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США", - пишет газета.
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При этом источник заявил, что при таком сценарии Иран не будет учитывать, кто находится на военных базах, если они будут использоваться американцами.
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"Не будет различия при нанесении ударов по британским и американским силам, если Иран будет атакован с любой базы в регионе… будет не важно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом – вы станете целью, если ваша база используется американцами", - приводит газета слова источника.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
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