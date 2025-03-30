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Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане - РИА Новости, 30.03.2025
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23:35 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/iran-2008290868.html
Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане
Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане - РИА Новости, 30.03.2025
Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане
Иран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:35:00+03:00
2025-03-30T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Иран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного. "Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США", - пишет газета. При этом источник заявил, что при таком сценарии Иран не будет учитывать, кто находится на военных базах, если они будут использоваться американцами. "Не будет различия при нанесении ударов по британским и американским силам, если Иран будет атакован с любой базы в регионе… будет не важно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом – вы станете целью, если ваша база используется американцами", - приводит газета слова источника. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
https://ria.ru/20241213/tramp-1988962749.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
Telegraph: Иран готов нанести удар по американской базе в Индийском океане

Telegraph: Иран готов нанести удар по базе Диего-Гарсия в ответ на атаку США

© AP Photo / U.S. NavyВоенная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / U.S. Navy
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Иран готов нанести удар по американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане в случае атаки со стороны США, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского военного.
"Тегеран ударит по совместной военно-морской базе США и Великобритании Диего-Гарсия в ответ на любую атаку США", - пишет газета.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Трамп рассматривает возможность превентивных авиаударов по Ирану, пишет WSJ
13 декабря 2024, 09:43
При этом источник заявил, что при таком сценарии Иран не будет учитывать, кто находится на военных базах, если они будут использоваться американцами.
«
"Не будет различия при нанесении ударов по британским и американским силам, если Иран будет атакован с любой базы в регионе… будет не важно, являетесь ли вы американским, британским или турецким солдатом – вы станете целью, если ваша база используется американцами", - приводит газета слова источника.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме президенту Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах с по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
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Вчера, 14:36
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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