https://ria.ru/20250330/indonezija-2008206199.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 30.03.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:18:00+03:00
2025-03-30T08:18:00+03:00
2025-03-30T08:18:00+03:00
в мире
ачех (провинция)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии. "Землетрясение произошло в 09.58 по западно-индонезийскому времени (5.58 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.
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ачех (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ачех (провинция), индонезия
В мире, Ачех (провинция), Индонезия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В районе индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5,4