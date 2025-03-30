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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 30.03.2025
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08:18 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/indonezija-2008206199.html
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 30.03.2025
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:18:00+03:00
2025-03-30T08:18:00+03:00
в мире
ачех (провинция)
индонезия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии. "Землетрясение произошло в 09.58 по западно-индонезийскому времени (5.58 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.
https://ria.ru/20250330/tayland-2008199256.html
ачех (провинция)
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в мире, ачех (провинция), индонезия
В мире, Ачех (провинция), Индонезия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В районе индонезийской провинции Ачех произошло землетрясение магнитудой 5,4

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Depositphotos.com / Belish
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.
«
"Землетрясение произошло в 09.58 по западно-индонезийскому времени (5.58 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством.
По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров.
Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.
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