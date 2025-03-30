https://ria.ru/20250330/indonezija-2008206199.html

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 30.03.2025

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:18:00+03:00

2025-03-30T08:18:00+03:00

2025-03-30T08:18:00+03:00

в мире

ачех (провинция)

индонезия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на глубине 10 километров в районе индонезийской провинции Ачех, сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии. "Землетрясение произошло в 09.58 по западно-индонезийскому времени (5.58 мск - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном агентством. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует. Эпицентр землетрясения находился на суше на глубине 10 километров. Данные о жертвах или ущербе, нанесенном землетрясением, не приводятся.

https://ria.ru/20250330/tayland-2008199256.html

ачех (провинция)

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ачех (провинция), индонезия