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Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море - РИА Новости, 30.03.2025
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12:14 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/husity-2008222989.html
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море - РИА Новости, 30.03.2025
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) десятый раз за март атаковало авианосец США Harry Truman и сопровождающие... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:14:00+03:00
2025-03-30T12:14:00+03:00
в мире
сша
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) десятый раз за март атаковало авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море, говорится в переданном телеканалом "Аль-Масира" сообщении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа. "За последние 24 часа наши силы трижды противостояли Harry Truman и вражеским военным кораблям в Красном море. Атака осуществлялась силами ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских войск с использованием крылатых ракет и беспилотников", - сказал он. Он отметил, что это десятая атака в ответ на удары США по территории Йемена, которые длятся уже третью неделю. США с 15 марта подвергают интенсивной бомбежке столицу Йемена Сану и ещё семь провинций под властью хуситов, особенно северо-запад страны, в результате чего погибли более 50 человек и более 100 получили ранения. Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным принять решительные меры против хуситов после того, как они объявили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на начатую в марте блокаду сектора Газа.
https://ria.ru/20250328/khusity-2008058706.html
https://ria.ru/20250327/tramp-2007587648.html
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в мире, сша, йемен, красное море, дональд трамп, ансар алла
В мире, США, Йемен, Красное море, Дональд Трамп, Ансар Алла
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

Хуситы десятый раз за март атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

© AP PhotoБойцы-хуситы
Бойцы-хуситы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
Бойцы-хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) десятый раз за март атаковало авианосец США Harry Truman и сопровождающие его боевые корабли в Красном море, говорится в переданном телеканалом "Аль-Масира" сообщении представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа.
"За последние 24 часа наши силы трижды противостояли Harry Truman и вражеским военным кораблям в Красном море. Атака осуществлялась силами ракетных войск, беспилотной авиации и военно-морских войск с использованием крылатых ракет и беспилотников", - сказал он.
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Он отметил, что это десятая атака в ответ на удары США по территории Йемена, которые длятся уже третью неделю.
США с 15 марта подвергают интенсивной бомбежке столицу Йемена Сану и ещё семь провинций под властью хуситов, особенно северо-запад страны, в результате чего погибли более 50 человек и более 100 получили ранения. Президент США Дональд Трамп отдал приказ военным принять решительные меры против хуситов после того, как они объявили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в ответ на начатую в марте блокаду сектора Газа.
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В миреСШАЙеменКрасное мореДональд ТрампАнсар Алла
 
 
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