https://ria.ru/20250330/hram-2008206353.html
В Красноярском крае локализовали пожар в православном храме
В Красноярском крае локализовали пожар в православном храме - РИА Новости, 30.03.2025
В Красноярском крае локализовали пожар в православном храме
Православный храм горит под Красноярском в поселке Кедровый Емельяновского района, огонь локализован на площади 400 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:21:00+03:00
2025-03-30T08:21:00+03:00
2025-03-30T08:21:00+03:00
происшествия
кедровый
емельяновский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 30 мар – РИА Новости. Православный храм горит под Красноярском в поселке Кедровый Емельяновского района, огонь локализован на площади 400 "квадратов", сообщает краевой главк МЧС. "Сегодня утром в поселке Кедровый Емельяновского района произошёл пожар в православном храме. Информация о пострадавших не поступала. Предварительная площадь 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. От МЧС России возгорание тушат 14 человек и 5 единиц техники. В 10.40 (06.40 мск) пожар локализован.
https://ria.ru/20250329/pozhar-2008160842.html
кедровый
емельяновский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кедровый, емельяновский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кедровый, Емельяновский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красноярском крае локализовали пожар в православном храме
В Красноярском крае локализовали пожар в православном храме на 400 квадратах