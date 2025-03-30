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Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:47 30.03.2025 (обновлено: 13:51 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/guevo-2008226361.html
Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево
Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево - РИА Новости, 30.03.2025
Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево
Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины сбежал из населенного пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:47:00+03:00
2025-03-30T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курская область
украина
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 мар — РИА Новости. Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины сбежал из населенного пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". &quot;Шестой полк ССО &quot;Рейнджеры&quot; оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения&quot;, — заявил собеседник агентства.Он пояснил, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения с наступающей российской армией. Этот полк создали в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО."Рейнджеры" в структуре армии США — это подразделения глубинной разведки, предназначенные для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это еще одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России. В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.
https://ria.ru/20250330/plennyj-2008207812.html
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россия, курская область, украина, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ
Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево

Элитный 6-й полк ССО Украины сбежал из Гуево, оставив стрелков без поддержки

© Фото : Полк "Рейнджеры"Члены подразделения "Шестой полк ССО "Рейнджеры" ВСУ
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Полк "Рейнджеры"
Члены подразделения "Шестой полк ССО "Рейнджеры" ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 30 мар — РИА Новости. Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины сбежал из населенного пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«

"Шестой полк ССО "Рейнджеры" оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения", — заявил собеседник агентства.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Пленный сообщил, что ВСУ почти три года воюют иностранными снарядами
Вчера, 09:04
Он пояснил, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения с наступающей российской армией.
Этот полк создали в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО.
"Рейнджеры" в структуре армии США — это подразделения глубинной разведки, предназначенные для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это еще одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России.
В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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