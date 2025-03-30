https://ria.ru/20250330/guevo-2008226361.html

Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево

Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево - РИА Новости, 30.03.2025

Источник рассказал о побеге элитного полка ССО Украины из Гуево

Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины сбежал из населенного пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:47:00+03:00

2025-03-30T12:47:00+03:00

2025-03-30T13:51:00+03:00

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КУРСК, 30 мар — РИА Новости. Элитный 6-й полк Сил специальных операций (ССО) Украины сбежал из населенного пункта Гуево, оставив стрелковые подразделения без поддержки, сообщил РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Шестой полк ССО "Рейнджеры" оттуда давно сбежал, сейчас остались только стрелковые подразделения", — заявил собеседник агентства.Он пояснил, что командование ВСУ в очередной раз заранее выводит свои элитные подразделения, избегая отправки их на линию боевого соприкосновения с наступающей российской армией. Этот полк создали в 2024 году по стандартам аналогов из стран НАТО."Рейнджеры" в структуре армии США — это подразделения глубинной разведки, предназначенные для диверсионных действий в тылу противника. Таким образом, это еще одно формирование украинского режима, ориентированное на проведение диверсий на территории России. В марте российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.

https://ria.ru/20250330/plennyj-2008207812.html

https://ria.ru/20250330/vsu-2008202362.html

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