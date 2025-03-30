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ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 30.03.2025 (обновлено: 02:20 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/guevo-2008192985.html
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер
Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T01:18:00+03:00
2025-03-30T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".&quot;Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области&quot;, — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки &quot;Север&quot;.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075429.html
https://ria.ru/20250329/desantniki-2008101138.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер

ВСУ стягивают к Гуево все, что могут, и цепляются за каждую позицию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
«

"Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области", — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Север".

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Бойцы ВС России заняли важный опорник ВСУ в курском приграничье
Вчера, 05:05
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Офицер рассказал, как маскируются боевики ВСУ, бегущие из Курской области
Вчера, 11:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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