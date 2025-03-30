https://ria.ru/20250330/guevo-2008192985.html
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер - РИА Новости, 30.03.2025
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер
Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T01:18:00+03:00
2025-03-30T01:18:00+03:00
2025-03-30T02:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Киевский режим стягивает к Гуево в Курской области и границе между Сумской областью и Россией "все что может" и цепляется за каждую позицию, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север"."Враг стягивает в район Гуева и границы с Россией все что может, цепляясь за каждую позицию. Киев пытается сохранить за собой хоть какие-то куски Курской области", — сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Север".В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008075429.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер
ВСУ стягивают к Гуево все, что могут, и цепляются за каждую позицию