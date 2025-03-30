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Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров - РИА Новости, 30.03.2025
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19:16 30.03.2025 (обновлено: 19:38 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/grenlandiya-2008265926.html
Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров - РИА Новости, 30.03.2025
Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:16:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях."Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. &lt;...&gt; Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", — написал он. По словам Нильсена, гренландцы не должны бояться высказываний Трампа, а реагировать на них спокойно, достойно и сплоченно.В ночь на воскресенье американский лидер заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова. Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html
https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html
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в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп
Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Новый премьер Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях.
"Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. <...> Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", — написал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России
29 марта, 06:41
По словам Нильсена, гренландцы не должны бояться высказываний Трампа, а реагировать на них спокойно, достойно и сплоченно.
В ночь на воскресенье американский лидер заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова.
Заявление Путина об идее Трампа присоединить Гренландию - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США
27 марта, 19:43
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.

До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13
 
В миреГренландияСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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