Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров
Новый премьер Гренландии Нильсен заявил, что США не получат остров
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях.
"Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. <...> Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", — написал он.
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По словам Нильсена, гренландцы не должны бояться высказываний Трампа, а реагировать на них спокойно, достойно и сплоченно.
В ночь на воскресенье американский лидер заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова.
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании, но до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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