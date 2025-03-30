https://ria.ru/20250330/grenlandiya-2008265926.html

Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров - РИА Новости, 30.03.2025

Премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:16:00+03:00

2025-03-30T19:16:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не получат Гренландию, заявил новый премьер острова Йенс-Фредерик Нильсен в соцсетях."Трамп заявил, что США "получат Гренландию". Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы не принадлежим другим. Мы сами решаем свое будущее. <...> Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", — написал он. По словам Нильсена, гренландцы не должны бояться высказываний Трампа, а реагировать на них спокойно, достойно и сплоченно.В ночь на воскресенье американский лидер заявил, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению острова. Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для нацбезопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Глава Белого дома отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над островом.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007783779.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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в мире, гренландия, сша, россия, дональд трамп