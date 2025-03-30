https://ria.ru/20250330/gosduma-2008200615.html

В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО

В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО - РИА Новости, 30.03.2025

В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО

Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T05:17:00+03:00

2025-03-30T05:17:00+03:00

2025-03-30T05:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

суджа

россия

курская область

анатолий аксаков

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее российские военные провели операцию "Поток", одним из успехов которой стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже Курской области. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации. Как рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В итоге была освобождена промышленная зона в Судже.

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007086340.html

https://ria.ru/20250222/gosduma-2000957659.html

суджа

россия

курская область

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безопасность, суджа, россия, курская область, анатолий аксаков, госдума рф, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии