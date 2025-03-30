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В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/gosduma-2008200615.html
В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО
В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО - РИА Новости, 30.03.2025
В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО
Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:17:00+03:00
2025-03-30T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
суджа
россия
курская область
анатолий аксаков
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее российские военные провели операцию "Поток", одним из успехов которой стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже Курской области. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации. Как рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В итоге была освобождена промышленная зона в Судже.
https://ria.ru/20250325/gosduma-2007086340.html
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безопасность, суджа, россия, курская область, анатолий аксаков, госдума рф, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Суджа, Россия, Курская область, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
В ГД считают, что в России могут выпустить монеты, посвященные СВО

Депутат Аксаков: в России могут быть выпущены посвященные СВО памятные монеты

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Памятные монеты, посвященные спецоперации могут быть выпущены в России, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Да, конечно, допускаю, что могут быть выпуски монет, связанные со специальной военной операцией", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
В Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО
25 марта, 03:34
Ранее российские военные провели операцию "Поток", одним из успехов которой стало уничтожение элитных подразделений БПЛА, штабов управления и воздушной разведки ВСУ в Судже Курской области. В результате большая часть украинских подразделений осталась без управления, разведывательных данных и прикрытия беспилотной авиации.
Как рассказали РИА Новости в Добровольческом корпусе, разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника.
В итоге была освобождена промышленная зона в Судже.
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Володин рассказал о работе Госдумы над законами по поддержке участников СВО
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСуджаРоссияКурская областьАнатолий АксаковГосдума РФВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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