https://ria.ru/20250330/gosavtoinspektsiya-2008201444.html

Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии

Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии - РИА Новости, 30.03.2025

Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии

Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми РИА Новости, 30.03.2025

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины - более 18 тысяч. При этом, количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.

https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html

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2025

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