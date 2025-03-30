https://ria.ru/20250330/gosavtoinspektsiya-2008201444.html
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии - РИА Новости, 30.03.2025
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии
Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:59:00+03:00
2025-03-30T05:59:00+03:00
2025-03-30T05:59:00+03:00
гаи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004050392_0:0:3346:1883_1920x0_80_0_0_e8aa472a116573a0f43316f2bdcdaac7.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины - более 18 тысяч. При этом, количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.
https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004050392_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_24c677dbe596a276e3519766d168278c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гаи
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии
Госавтоинспекция: мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии в 2024 году
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины - более 18 тысяч. При этом, количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.