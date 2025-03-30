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Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии - РИА Новости, 30.03.2025
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05:59 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/gosavtoinspektsiya-2008201444.html
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии - РИА Новости, 30.03.2025
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии
Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми РИА Новости, 30.03.2025
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины - более 18 тысяч. При этом, количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.
https://ria.ru/20250326/gosavtoinspektsiya-2006983500.html
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ГАИ
Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии

Госавтоинспекция: мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии в 2024 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Мужчины-водители в 5 раз чаще женщин становились участниками ДТП в России в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, в 2024 году мужчины-водители попали в ДТП более 96 тысяч раз, женщины - более 18 тысяч. При этом, количество ДТП, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тысячи случаев по сравнению с 2023 годом. Число аварий с женщинами-водителями также выросло на 1,2 тысячи.
Подразделение Госавтоинспекции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Госавтоинспекции разъяснили порядок продления водительских удостоверений
26 марта, 10:00
 
ГАИ
 
 
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