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Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом - РИА Новости, 30.03.2025
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03:07 30.03.2025 (обновлено: 06:07 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/gorokh-2008196855.html
Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом
Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом - РИА Новости, 30.03.2025
Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом
Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:07:00+03:00
2025-03-30T06:07:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова. "Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами", — сказала Сухорукова. Однако врач не рекомендовала его есть чаще двух–трех раз в неделю, так как из-за медленной усвояемости он оказывает повышенную нагрузку на пищеварительную систему. "Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, а вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый", — резюмировала собеседница.
https://ria.ru/20250328/salat-2007843363.html
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом

Врач Сухорукова: горох обладает антивозрастным эффектом

© Pixabay / RabbixelГорох
Горох - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Pixabay / Rabbixel
Горох. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова.
"Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами", — сказала Сухорукова.
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Однако врач не рекомендовала его есть чаще двух–трех раз в неделю, так как из-за медленной усвояемости он оказывает повышенную нагрузку на пищеварительную систему.
"Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, а вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый", — резюмировала собеседница.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила Сухорукова
 
 
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