https://ria.ru/20250330/gorokh-2008196855.html

Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом

Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом - РИА Новости, 30.03.2025

Врач назвала продукт, обладающий антивозрастным эффектом

Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T03:07:00+03:00

2025-03-30T03:07:00+03:00

2025-03-30T06:07:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Горох обладает антивозрастным эффектом благодаря большому количеству клетчатки и белка в своем составе, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской Области Людмила Сухорукова. "Горох содержит много клетчатки и белка. Он обладает антивозрастными, укрепляющими иммунитет и повышающими энергию антиоксидантами", — сказала Сухорукова. Однако врач не рекомендовала его есть чаще двух–трех раз в неделю, так как из-за медленной усвояемости он оказывает повышенную нагрузку на пищеварительную систему. "Если вы любите гороховый суп, старайтесь варить его без копченостей, попробуйте приготовить это блюдо на легком курином бульоне, а вместо сухого гороха использовать замороженный зеленый", — резюмировала собеседница.

https://ria.ru/20250328/salat-2007843363.html

https://ria.ru/20250326/produkt-2007333887.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова