https://ria.ru/20250330/glavred-2008230062.html

Главреда "Вечерних ведомостей" не вызывали в полицию, сообщил адвокат

Главреда "Вечерних ведомостей" не вызывали в полицию, сообщил адвокат - РИА Новости, 30.03.2025

Главреда "Вечерних ведомостей" не вызывали в полицию, сообщил адвокат

Главный редактор уральской интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислав Постников, в пятницу задержанный на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, где... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T13:27:00+03:00

2025-03-30T13:27:00+03:00

2025-03-30T13:27:00+03:00

происшествия

россия

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Главный редактор уральской интернет-газеты "Вечерние ведомости" Владислав Постников, в пятницу задержанный на выходе из спецприемника Нижнего Тагила, где отбывал административный арест за демонстрацию экстремистской символики, и впоследствии ушедший от правоохранителей, пока не вызван в полицию, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Краснов в воскресенье. "Владислав до сих пор не вызван в полицию, протокол не составлен. Пока ситуация без изменений", – сказал собеседник агентства. В свою очередь, в правоохранительных органах пояснили РИА Новости, что "сейчас его ищут". В пятницу Краснов сообщал, что Постников снова задержан на выходе из спецприемника в Нижнем Тагиле, его повезли в управление МВД Екатеринбурга для составления протокола по статье 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование экстремистской символики или атрибутики) за посты в Telegram-канале, суд должен был состояться также в пятницу в столице Урала. Это было третье задержание журналиста за месяц по аналогичной статье, ему грозил третий административный арест. Позднее в местных СМИ появилась информация, согласно которой главред якобы сбежал от сотрудников полиции, которые привезли его в отдел для составления протокола. Адвокат рассказал РИА Новости, что Постников не сбежал, он не стал участвовать в процессуальных действиях, пока его не вызовут официально, в установленном порядке, в то время как "протоколы доставления и задержания не составлялись". Кировский районный суд столицы Урала 1 марта арестовал Постникова на 14 суток по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Его задержали из-за логотипа "Штаба Навального"*, размещенного в его личном Telegram-канале в сентябре 2021 года. Вечером 14 марта главред "Вечерних ведомостей" должен был выйти из спецприемника Нижнего Тагила, но был задержан. Ленинский райсуд Нижнего Тагила на 14 суток отправил его в спецприемник по новому делу о демонстрации экстремистской символики в двух постах в Telegram-канале за 2020 и 2021 годы. В июле 2022 года главреда "Вечерних ведомостей" оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.* Организация признана в РФ экстремистской, ликвидирована и запрещена

https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html

https://ria.ru/20250208/ahmedova-1998203315.html

https://ria.ru/20250207/arest-1998081419.html

россия

нижний тагил

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, нижний тагил