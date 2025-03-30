https://ria.ru/20250330/furiya-2008222827.html
ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2"
ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2" - РИА Новости, 30.03.2025
ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2"
Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный БПЛА "Фурия 2", сообщил РИА Новости оператор БПЛА 40-й отдельной бригады... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный БПЛА "Фурия 2", сообщил РИА Новости оператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк". "На данный момент перехватили мы так называемую "Фурию". Это уже второе поколение, модернизированное. В модернизации они добились больших частот управления (расшили частотный диапазон - ред.), (повысилась - ред.) дальность и в целом рэбоустойчивость", – рассказал морпех. По его словам, ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Но теперь данный вид украинского БПЛА "не проходит даже линию обороны". "После посадки с помощью специальных систем на нашей территории мы смогли узнать, сколько частот и какие они есть, перенастроили наш РЭБ. И теперь данный вид беспилотного судна не проходит даже линию обороны", – добавил "Волк".
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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2"
ВС России научились перехватывать и сажать новый украинский дрон "Фурия 2"
ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный БПЛА "Фурия 2", сообщил РИА Новости оператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк".
"На данный момент перехватили мы так называемую "Фурию". Это уже второе поколение, модернизированное. В модернизации они добились больших частот управления (расшили частотный диапазон - ред.), (повысилась - ред.) дальность и в целом рэбоустойчивость", – рассказал морпех.
По его словам, ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Но теперь данный вид украинского БПЛА "не проходит даже линию обороны".
"После посадки с помощью специальных систем на нашей территории мы смогли узнать, сколько частот и какие они есть, перенастроили наш РЭБ. И теперь данный вид беспилотного судна не проходит даже линию обороны", – добавил "Волк".