https://ria.ru/20250330/furiya-2008222827.html

ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2"

ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2" - РИА Новости, 30.03.2025

ВС России научились перехватывать украинский дрон "Фурия 2"

Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный БПЛА "Фурия 2", сообщил РИА Новости оператор БПЛА 40-й отдельной бригады... РИА Новости, 30.03.2025

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ДОНЕЦК, 30 мар – РИА Новости. Российские военные научились перехватывать и сажать новый украинский разведывательный БПЛА "Фурия 2", сообщил РИА Новости оператор БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Волк". "На данный момент перехватили мы так называемую "Фурию". Это уже второе поколение, модернизированное. В модернизации они добились больших частот управления (расшили частотный диапазон - ред.), (повысилась - ред.) дальность и в целом рэбоустойчивость", – рассказал морпех. По его словам, ранее противник на таких дронах имел возможность проникать "в наши районы на низкой высоте, пользуясь тем, что ПВО не видела", а частоты управления такими аппаратами российским специалистам были неизвестны. Но теперь данный вид украинского БПЛА "не проходит даже линию обороны". "После посадки с помощью специальных систем на нашей территории мы смогли узнать, сколько частот и какие они есть, перенастроили наш РЭБ. И теперь данный вид беспилотного судна не проходит даже линию обороны", – добавил "Волк".

https://ria.ru/20250330/vsu-2008217489.html

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технологии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия