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Почему эта фотография советского солдата взбудоражила весь мир

Почему эта фотография советского солдата взбудоражила весь мир - РИА Новости, 30.03.2025

Почему эта фотография советского солдата взбудоражила весь мир

Существуют фотографии, изображения на которых олицетворяют целую эпоху. Один из таких снимков появился в 1976 году на первой полосе британского издания Daily... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:05:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Существуют фотографии, изображения на которых олицетворяют целую эпоху. Один из таких снимков появился в 1976 году на первой полосе британского издания Daily Mail с подписью "Советский солдат, который не хочет воевать".Его быстро перепечатали другие издания, и со временем это фото стало одним из символов жизни в СССР. Сделал снимок очень известный на сегодняшний день фотограф Владимир Вяткин, лауреат многих международных фотоконкурсов.Лишь по прошествии 20 лет сам Владимир Вяткин узнал о трагической судьбе своего героя с фотографии. История же фото поистине достойна экранизации.Случайный снимок во время ученийВ 1971 году Владимира Вяткина призвали в ряды Советской армии, где он попал во Вторую гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию. Именно там он и повстречал героя, чья фотография впоследствии облетит весь мир.Владимир Кусеров, чье изображение запечатлело фото, был его ровесником. До призыва в Вооруженные силы работал в цирке силовым акробатом.Легендарный снимок был сделан случайно во время учений, когда солдаты уже возвращались в казармы.Все были уставшими, Владимир шёл чуть впереди своего сослуживца-фотографа, в какой-то момент он обернулся, и его тезка щелкнул на кнопку фотоаппарат. Снимок получился очень красивым и удачным по техническим параметрам и композиции.После службы в армии солдаты разъехались по своим домам, и два Владимира долго ничего не знали о дальнейшей судьбе друг друга.Не прошла цензуруДемобилизовавшись в 1973 году, Владимир Вяткин вернулсяя на работу в "Агентство политических новостей" (АПН – предшественник МИА "Россия сегодня").Через три года его коллеге Борису Кауфману, который был не только фотокорреспондентом, но ещё и парторгом, предстояло везти в Лондон на выставку работы советских фотографов. Ему очень понравилась фотография "Солдат", но она не прошла цензуру: военнослужащий срочной службы на ней был подстрижен не по уставу. И всё же Кауфман взял "Солдата" на свой страх и риск.Но именно эта фотография привлекла внимание западной аудитории. Снимок получил широчайший резонанс, его разместила на первой полосе Daily Mail. Затем фото, как сейчас бы сказали, завирусилось - его перепечатывают многие газеты.После возвращения в Москву Бориса Кауфмана, самовольно выставившего снимок, ждал серьёзный разговор с руководством. Но благодаря его поступку благоприятный образ советского солдата увидел весь мир.Фотография и погибшая девушкаОднажды к Владимиру Вяткину обратилась женщина, держащая в руках фото "Солдат", и попросила помочь найти этого человека. Дело в том, сказала она, он внешне очень похож на мужчину, который попытался во время шторма на море спасти ее девятнадцатилетнюю дочь. Девушка ударилась о камни, он хоть и вытащил ее из воды, но та уже была мертвой.В цирке, куда позвонил фотограф, сообщили, что Владимир Кусеров уже более полугода находится на зарубежных гастролях. Вяткин перезвонил женщине и объяснил, что солдат со снимка не мог быть на море тем летом.Трагически погиб во время выступленияТолько почти двадцать лет спустя фотограф узнал о дальнейшей судьбе своего сослуживца, когда снимал семью цирковых артистов. Они-то и рассказали ему о трагедии, случившейся с его армейским другом.Владимир Кусеров после демобилизации продолжил работать цирковым акробатом, потом делал номера с медведями, а затем увлёкся зрелищной, но опасной воздушной гимнастикой.Номера его были яркими и интересными, он часто выезжал с гастролями за рубеж. К несчастью, однажды в Чили он сорвался из-под купола цирка на репетиции и разбился насмерть.Но фотография, сделанная в армейские годы, навсегда запечатлела его пронзающий взгляд "Советского солдата, который не хочет воевать". Показав всему миру образ сильного и доброго русского человека.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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