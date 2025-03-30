Эксперт раскритиковал милитаристскую политику президента Финляндии
Туомас Малинен: экс-главы Финляндии переворачиваются в могилах из-за нынешнего
© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывшие президенты Финляндии Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Кекконен "переворачиваются в могилах" из-за милитаристской политики нынешнего финского лидера Александра Стубба, считает профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен.
В период после Второй мировой войны Финляндия придерживалась линии Паасикиви-Кекконена - внешнеполитического курса, направленного на нормализацию связей и поддержание дружественных отношений с СССР.
"Мне очень стыдно за Стубба и его упорное разжигание войны. Наши прошлые великие лидеры... Кекконен и, в особенности, Паасикиви переворачиваются в своих могилах", - написал Малинен на своей странице в соцсети Х.
Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. Он добавил, что это означает санкции против РФ и российские замороженные активы, чтобы Украина "начала эти переговоры с позиции силы".
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО (4 апреля 2023 года) наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Руководство в Москве не раз выражало обеспокоенность наращиванием сил военно-политический блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.