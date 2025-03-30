https://ria.ru/20250330/finlyandiya-2008193388.html

Эксперт раскритиковал милитаристскую политику президента Финляндии

Эксперт раскритиковал милитаристскую политику президента Финляндии - РИА Новости, 30.03.2025

Эксперт раскритиковал милитаристскую политику президента Финляндии

Бывшие президенты Финляндии Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Кекконен "переворачиваются в могилах" из-за милитаристской политики нынешнего финского лидера Александра... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T01:34:00+03:00

2025-03-30T01:34:00+03:00

2025-03-30T01:34:00+03:00

россия

финляндия

швеция

павел кузнецов

дмитрий киселев

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Бывшие президенты Финляндии Юхо Кусти Паасикиви и Урхо Кекконен "переворачиваются в могилах" из-за милитаристской политики нынешнего финского лидера Александра Стубба, считает профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики Туомас Малинен. В период после Второй мировой войны Финляндия придерживалась линии Паасикиви-Кекконена - внешнеполитического курса, направленного на нормализацию связей и поддержание дружественных отношений с СССР. "Мне очень стыдно за Стубба и его упорное разжигание войны. Наши прошлые великие лидеры... Кекконен и, в особенности, Паасикиви переворачиваются в своих могилах", - написал Малинен на своей странице в соцсети Х. Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и "оказания давления" на Россию. Он добавил, что это означает санкции против РФ и российские замороженные активы, чтобы Украина "начала эти переговоры с позиции силы". Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО (4 апреля 2023 года) наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Посол напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Руководство в Москве не раз выражало обеспокоенность наращиванием сил военно-политический блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250328/ugroza-2007846628.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007786184.html

https://ria.ru/20250323/malinen-2006747475.html

россия

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, дмитрий киселев, владимир путин, нато