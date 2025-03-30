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Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times - РИА Новости, 30.03.2025
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22:40 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times - РИА Новости, 30.03.2025
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times
Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:40:00+03:00
2025-03-30T22:40:00+03:00
в мире
великобритания
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f-35
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета Times со ссылкой на военный источник. "Великобритания собирается реализовать многомиллиардную сделку по закупке американских истребителей вопреки европейским предупреждениям о том, что президент (США Дональд - ред.) Трамп может вывести самолеты из строя", - пишет издание. Отмечается, что в скором времени власти Великобритании должны подтвердить сделку. При этом Великобритания закупит F-35 вместо европейских истребителей Eurofighter Typhoon, к приобретению которых призывал один из крупнейших профсоюзов страны Unite, мотивируя это тем, что власти США могут деактивировать F-35 в определенной ситуации. Газета указывает, что закупка F-35 может позволить Великобритании интегрировать американские ядерные бомбы в свою авиацию.
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в мире, великобритания, сша, f-35, eurofighter typhoon
В мире, Великобритания, США, F-35, Eurofighter Typhoon
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times

Times: Британия купит истребители F-35 у США, несмотря на угрозу их деактивации

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета Times со ссылкой на военный источник.
«
"Великобритания собирается реализовать многомиллиардную сделку по закупке американских истребителей вопреки европейским предупреждениям о том, что президент (США Дональд - ред.) Трамп может вывести самолеты из строя", - пишет издание.
Отмечается, что в скором времени власти Великобритании должны подтвердить сделку.
При этом Великобритания закупит F-35 вместо европейских истребителей Eurofighter Typhoon, к приобретению которых призывал один из крупнейших профсоюзов страны Unite, мотивируя это тем, что власти США могут деактивировать F-35 в определенной ситуации.
Газета указывает, что закупка F-35 может позволить Великобритании интегрировать американские ядерные бомбы в свою авиацию.
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FT: союзники США могут пересмотреть контракты на закупки их оружия
27 марта, 13:25
 
В миреВеликобританияСШАF-35Eurofighter Typhoon
 
 
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