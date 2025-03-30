https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html

Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times

Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times - РИА Новости, 30.03.2025

Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times

Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:40:00+03:00

2025-03-30T22:40:00+03:00

2025-03-30T22:40:00+03:00

в мире

великобритания

сша

f-35

eurofighter typhoon

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета Times со ссылкой на военный источник. "Великобритания собирается реализовать многомиллиардную сделку по закупке американских истребителей вопреки европейским предупреждениям о том, что президент (США Дональд - ред.) Трамп может вывести самолеты из строя", - пишет издание. Отмечается, что в скором времени власти Великобритании должны подтвердить сделку. При этом Великобритания закупит F-35 вместо европейских истребителей Eurofighter Typhoon, к приобретению которых призывал один из крупнейших профсоюзов страны Unite, мотивируя это тем, что власти США могут деактивировать F-35 в определенной ситуации. Газета указывает, что закупка F-35 может позволить Великобритании интегрировать американские ядерные бомбы в свою авиацию.

https://ria.ru/20250327/smi-2007666323.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, сша, f-35, eurofighter typhoon