https://ria.ru/20250330/f-35-2008287352.html
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times - РИА Новости, 30.03.2025
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times
Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:40:00+03:00
2025-03-30T22:40:00+03:00
2025-03-30T22:40:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Великобритания закупит у США партию истребителей F-35, несмотря на угрозу их деактивации со стороны Штатов при определенных обстоятельствах, сообщает газета Times со ссылкой на военный источник. "Великобритания собирается реализовать многомиллиардную сделку по закупке американских истребителей вопреки европейским предупреждениям о том, что президент (США Дональд - ред.) Трамп может вывести самолеты из строя", - пишет издание. Отмечается, что в скором времени власти Великобритании должны подтвердить сделку. При этом Великобритания закупит F-35 вместо европейских истребителей Eurofighter Typhoon, к приобретению которых призывал один из крупнейших профсоюзов страны Unite, мотивируя это тем, что власти США могут деактивировать F-35 в определенной ситуации. Газета указывает, что закупка F-35 может позволить Великобритании интегрировать американские ядерные бомбы в свою авиацию.
https://ria.ru/20250327/smi-2007666323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, сша, f-35, eurofighter typhoon
В мире, Великобритания, США, F-35, Eurofighter Typhoon
Британия закупит у США партию истребителей F-35, пишет Times
Times: Британия купит истребители F-35 у США, несмотря на угрозу их деактивации