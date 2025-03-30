WP: в Европе склоняются к отправке воздушных и морских сил на Украину
WP: в Европе больше рассматривают отправку воздушных и морских сил на Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Европейские страны теперь больше рассматривают возможность размещения на Украине воздушных и морских сил, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на двух дипломатов.
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"По словам двух дипломатов, внимание европейцев теперь сместилось в сторону морской и воздушной мощи, поскольку командующие армиями указывают на ограничения крупного размещения войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной и Черного моря", — указало издание.
Как пишет газета, европейские страны в ближайшие недели планируют направить на Украину группу военных, чтобы определить, сколько войск понадобится для возможного размещения.
Агентство Блумберг 13 марта сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности.
Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта писала, что британские военные назвали планы Стармера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, при появлении европейского контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".