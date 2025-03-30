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В Самарской области в ДТП погибла женщина - РИА Новости, 30.03.2025
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18:39 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/dtp-2008263080.html
В Самарской области в ДТП погибла женщина
В Самарской области в ДТП погибла женщина - РИА Новости, 30.03.2025
В Самарской области в ДТП погибла женщина
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:39:00+03:00
2025-03-30T18:39:00+03:00
происшествия
авто
сергиевский район
самарская область
kia rio
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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура. По предварительным данным, авария произошла около 15.00 мск на дороге Сергиевск - Чкалино - Большая Чесноковка. Водитель Kia Rio ехал со стороны села Елшанка в направлении поселка Чекалино и при обгоне столкнулся с другим автомобилем Kia Rio. "В результате аварии погибла пассажир одного из автомобилей, еще пятеро человек доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры. На месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Сергиевского района Михаил Лотхов. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20250105/dtp-1992599393.html
сергиевский район
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происшествия, авто, сергиевский район, самарская область, kia rio
Происшествия, Авто, Сергиевский район, Самарская область, Kia Rio
В Самарской области в ДТП погибла женщина

Один человек погиб, 5 пострадали при столкновении двух автомобилей под Самарой

© Фото : Прокуратура Самарской областиНа месте ДТП в Самарской области
На месте ДТП в Самарской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Прокуратура Самарской области
На месте ДТП в Самарской области
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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями в Сергиевском районе Самарской области, сообщила региональная прокуратура.
По предварительным данным, авария произошла около 15.00 мск на дороге Сергиевск - Чкалино - Большая Чесноковка. Водитель Kia Rio ехал со стороны села Елшанка в направлении поселка Чекалино и при обгоне столкнулся с другим автомобилем Kia Rio.
«
"В результате аварии погибла пассажир одного из автомобилей, еще пятеро человек доставлены в Сергиевскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в Telegram-канале региональной прокуратуры.
На месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Сергиевского района Михаил Лотхов. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.
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