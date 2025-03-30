https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html

В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист

В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист - РИА Новости, 31.03.2025

В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист

Четыре легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в Энгельсе, в результате аварии погиб мотоциклист, пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-30T17:36:00+03:00

2025-03-30T17:36:00+03:00

2025-03-31T03:43:00+03:00

происшествия

авто

энгельс

саратовская область

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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в Энгельсе, в результате аварии погиб мотоциклист, пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 17.26 (16.26 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе на Волжском проспекте у дома №70 произошло столкновение четырех автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист погиб. Две женщины и ребенок в возрасте восьми лет госпитализированы", - написал Юрин, сославшись на данные службы спасения Саратовской области. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.

https://ria.ru/20250209/deputat-1998271223.html

энгельс

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

происшествия, авто, энгельс, саратовская область