В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист
В Энгельсе один человек погиб, 3 пострадали в ДТП с 4 автомобилями и мотоциклом
© Фото : Управление региональной безопасности Правительства Саратовской областиНа месте ДТП с участием мотоциклиста в Энгельсе Саратовской области
На месте ДТП с участием мотоциклиста в Энгельсе Саратовской области
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САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в Энгельсе, в результате аварии погиб мотоциклист, пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
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"В 17.26 (16.26 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе на Волжском проспекте у дома №70 произошло столкновение четырех автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист погиб. Две женщины и ребенок в возрасте восьми лет госпитализированы", - написал Юрин, сославшись на данные службы спасения Саратовской области.
На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
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