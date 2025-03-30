Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 30.03.2025 (обновлено: 03:43 31.03.2025)
https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html
В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист
В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист - РИА Новости, 31.03.2025
В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист
Четыре легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в Энгельсе, в результате аварии погиб мотоциклист, пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-30T17:36:00+03:00
2025-03-31T03:43:00+03:00
происшествия
авто
энгельс
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008256941_0:0:1023:575_1920x0_80_0_0_10a21ac7eb1fa7744629e45fea874fca.jpg
САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в Энгельсе, в результате аварии погиб мотоциклист, пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале. "В 17.26 (16.26 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе на Волжском проспекте у дома №70 произошло столкновение четырех автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист погиб. Две женщины и ребенок в возрасте восьми лет госпитализированы", - написал Юрин, сославшись на данные службы спасения Саратовской области. На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
https://ria.ru/20250209/deputat-1998271223.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008256941_127:0:894:575_1920x0_80_0_0_fe6edbedbad4727388b795f96c35db7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, энгельс, саратовская область
Происшествия, Авто, Энгельс, Саратовская область
В Саратовской области в ДТП погиб мотоциклист

В Энгельсе один человек погиб, 3 пострадали в ДТП с 4 автомобилями и мотоциклом

© Фото : Управление региональной безопасности Правительства Саратовской областиНа месте ДТП с участием мотоциклиста в Энгельсе Саратовской области
На месте ДТП с участием мотоциклиста в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Управление региональной безопасности Правительства Саратовской области
На месте ДТП с участием мотоциклиста в Энгельсе Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 30 мар - РИА Новости. Четыре легковых автомобиля и мотоцикл столкнулись в Энгельсе, в результате аварии погиб мотоциклист, пострадали три человека, включая ребенка, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
«
"В 17.26 (16.26 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Энгельсе на Волжском проспекте у дома №70 произошло столкновение четырех автомобилей и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист погиб. Две женщины и ребенок в возрасте восьми лет госпитализированы", - написал Юрин, сославшись на данные службы спасения Саратовской области.
На месте аварии работают спасатели областной службы спасения, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются.
Депутат Петровского районного собрания Саратовской области Сергей Анисимов - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В Саратовской области местный депутат погиб в ДТП
9 февраля, 15:58
 
ПроисшествияАвтоЭнгельсСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала