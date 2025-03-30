https://ria.ru/20250330/drony-2008282528.html
Над Брянской областью сбили три украинских дрона
Над Брянской областью сбили три украинских дрона - РИА Новости, 30.03.2025
Над Брянской областью сбили три украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресение уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:36:00+03:00
2025-03-30T21:36:00+03:00
2025-03-30T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52e47d6f56de1ce2a68c78a77f7e232b.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресение уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого марта в период с 18.20 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250330/vs-2008265303.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128263_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0e9abbac2180ac415cee9e03f7a8755b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили три украинских дрона
Российская ПВО сбила три украинских БПЛА над Брянской областью