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Над Брянской областью сбили три украинских дрона - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/drony-2008282528.html
Над Брянской областью сбили три украинских дрона
Над Брянской областью сбили три украинских дрона - РИА Новости, 30.03.2025
Над Брянской областью сбили три украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресение уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:36:00+03:00
2025-03-30T21:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресение уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого марта в период с 18.20 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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брянская область
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безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Над Брянской областью сбили три украинских дрона

Российская ПВО сбила три украинских БПЛА над Брянской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО вечером в воскресение уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Тридцатого марта в период с 18.20 до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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