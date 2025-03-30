https://ria.ru/20250330/dron-2008220538.html

Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона

Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 30.03.2025

Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона

Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко ранен в результате удара украинского дрона по... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T11:35:00+03:00

2025-03-30T11:35:00+03:00

2025-03-30T11:47:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко ранен в результате удара украинского дрона по частному сектору, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести", - написал Гладков.Губернатор выразил надежду, что Радченко как можно скорее пойдет на поправку. От лица всех жителей области Гладков пожелал скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20250329/vsu-2008161431.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия