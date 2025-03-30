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Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 30.03.2025
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11:35 30.03.2025 (обновлено: 11:47 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/dron-2008220538.html
Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона
Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 30.03.2025
Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона
Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко ранен в результате удара украинского дрона по... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:35:00+03:00
2025-03-30T11:47:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко ранен в результате удара украинского дрона по частному сектору, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести", - написал Гладков.Губернатор выразил надежду, что Радченко как можно скорее пойдет на поправку. От лица всех жителей области Гладков пожелал скорейшего выздоровления.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Секретарь совбеза Грайворонского округа пострадал при атаке дрона

Секретарь совбеза Грайворонского округа Радченко пострадал при атаке дрона

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь местного совета безопасности Вячеслав Радченко ранен в результате удара украинского дрона по частному сектору, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа беспилотник ударил по частному сектору. В результате детонации боеприпаса получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь совета безопасности Вячеслав Иванович Радченко. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу. Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести", - написал Гладков.
Губернатор выразил надежду, что Радченко как можно скорее пойдет на поправку. От лица всех жителей области Гладков пожелал скорейшего выздоровления.
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