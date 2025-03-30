https://ria.ru/20250330/downdetector-2008232414.html
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой - РИА Новости, 30.03.2025
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Музыки", число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск, следует из данных сервиса мониторинга сбоев... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:49:00+03:00
2025-03-30T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Россияне сообщают о проблемах в работе "Яндекс Музыки", число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск, следует из данных сервиса мониторинга сбоев Downdetector.Согласно данным сервиса, пользователи начали сообщать о сбоях около 12 часов дня. После 13 часов началась вторая волна жалоб на работу "Яндекс Музыки". Самыми распространенными пробелами стали работа приложения и сайта, а также проблемы с загрузкой треков.Незначительные проблемы также фиксируются в работе поисковика "Яндекса" и сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector остается незначительным - 180 и 400 соответственно.РИА Новости направило запрос в компанию.
https://ria.ru/20250330/yandeks-2008233226.html
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яндекс.музыка, общество, технологии, яндекс, россия
Яндекс.Музыка, Общество, Технологии, Яндекс, Россия
В работе "Яндекс.Музыки" произошел сбой
Downdetector: пользователи "Яндекс.Музыки" сообщают о сбое в работе сервиса