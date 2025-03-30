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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.03.2025
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские военные из состава группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:19:00+03:00
2025-03-30T12:19:00+03:00
2025-03-30T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные из состава группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Днепровское, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html
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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 65 военнослужащих в Запорожской и Херсонской областях