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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 30.03.2025 (обновлено: 12:27 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/dnepr-2008223566.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 30.03.2025
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские военные из состава группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:19:00+03:00
2025-03-30T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные из состава группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Днепровское, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008223814.html
россия
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россия, запорожская область, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Украина
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 65 военнослужащих в Запорожской и Херсонской областях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Российские военные из состава группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили до 65 военных ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Днепровское, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего", - говорится в сводке оборонного ведомства.
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