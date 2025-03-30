https://ria.ru/20250330/dizen-2008256419.html

На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника

На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника - РИА Новости, 30.03.2025

На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника

Дания не сможет противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии, потому что потратила значительную часть своих военных ресурсов на Украину,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:34:00+03:00

2025-03-30T17:34:00+03:00

2025-03-30T17:35:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дания не сможет противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии, потому что потратила значительную часть своих военных ресурсов на Украину, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США аннексируют Гренландию под предлогом того, что Дания не позаботилась о ней и ее народе. У США уже есть военная база в Гренландии, а Дания пожертвовала свои истребители F-16 и большую часть своего оружия для опосредованной войны под руководством США на Украине. Что будут делать ее европейские союзники?" — говорится в публикации.Накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Американский лидер говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство его населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16.

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

https://ria.ru/20250330/odessa-2008243637.html

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в мире, сша, украина, дания, гренландия