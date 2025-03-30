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На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника - РИА Новости, 30.03.2025
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17:34 30.03.2025 (обновлено: 17:35 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/dizen-2008256419.html
На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника
На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника - РИА Новости, 30.03.2025
На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника
Дания не сможет противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии, потому что потратила значительную часть своих военных ресурсов на Украину,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:34:00+03:00
2025-03-30T17:35:00+03:00
в мире
сша
украина
дания
гренландия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дания не сможет противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии, потому что потратила значительную часть своих военных ресурсов на Украину, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."США аннексируют Гренландию под предлогом того, что Дания не позаботилась о ней и ее народе. У США уже есть военная база в Гренландии, а Дания пожертвовала свои истребители F-16 и большую часть своего оружия для опосредованной войны под руководством США на Украине. Что будут делать ее европейские союзники?" — говорится в публикации.Накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Американский лидер говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство его населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16.
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
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в мире, сша, украина, дания, гренландия
В мире, США, Украина, Дания, Гренландия
На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника

Дизен: Дания не сможет дать отпор США, потому что потратила ресурсы на Украину

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дания не сможет противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии, потому что потратила значительную часть своих военных ресурсов на Украину, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"США аннексируют Гренландию под предлогом того, что Дания не позаботилась о ней и ее народе. У США уже есть военная база в Гренландии, а Дания пожертвовала свои истребители F-16 и большую часть своего оружия для опосредованной войны под руководством США на Украине. Что будут делать ее европейские союзники?" — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Волк и три поросенка: Вашингтон определил для союзников новую роль
10 января, 08:00
Накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Американский лидер говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство его населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16.
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