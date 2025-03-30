На Западе раскрыли, как Украина крупно подставила своего союзника
Дизен: Дания не сможет дать отпор США, потому что потратила ресурсы на Украину
© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дания не сможет противостоять США при натиске в вопросе присоединения Гренландии, потому что потратила значительную часть своих военных ресурсов на Украину, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"США аннексируют Гренландию под предлогом того, что Дания не позаботилась о ней и ее народе. У США уже есть военная база в Гренландии, а Дания пожертвовала свои истребители F-16 и большую часть своего оружия для опосредованной войны под руководством США на Украине. Что будут делать ее европейские союзники?" — говорится в публикации.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Американский лидер говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство его населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В феврале министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Дания уже передала большую часть обещанных Киеву истребителей F-16.