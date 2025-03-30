https://ria.ru/20250330/dagestan-2008282683.html

В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского

В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского - РИА Новости, 30.03.2025

В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского

Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T21:40:00+03:00

2025-03-30T21:40:00+03:00

2025-03-30T21:40:00+03:00

происшествия

авто

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МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье в селе Дылым столкнулись два легковушки. Никто не пострадал, а предполагаемый виновник с места происшествия скрылся. "Около 12.00 (мск) автомобиль виновника ДТП Lada Granta без регистрационных знаков был замечен сотрудниками полиции на одном из постов ГАИ в Казбековском районе. Законные требования об остановке водитель не выполнил, более того, пытаясь скрыться, протащил на капоте своего автомобиля одного из полицейских", – говорится в сообщении. Правоохранителям удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В МВД отметили, что в отношении мужчины будут приняты соответствующие процессуальные решения.

https://ria.ru/20241119/tuva-1984634070.html

казбековский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, казбековский район, гибдд мвд рф, lada vesta