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В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского - РИА Новости, 30.03.2025
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21:40 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/dagestan-2008282683.html
В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского
В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского - РИА Новости, 30.03.2025
В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского
Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T21:40:00+03:00
2025-03-30T21:40:00+03:00
происшествия
авто
казбековский район
гибдд мвд рф
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МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить, сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным ведомства, в воскресенье в селе Дылым столкнулись два легковушки. Никто не пострадал, а предполагаемый виновник с места происшествия скрылся. "Около 12.00 (мск) автомобиль виновника ДТП Lada Granta без регистрационных знаков был замечен сотрудниками полиции на одном из постов ГАИ в Казбековском районе. Законные требования об остановке водитель не выполнил, более того, пытаясь скрыться, протащил на капоте своего автомобиля одного из полицейских", – говорится в сообщении. Правоохранителям удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В МВД отметили, что в отношении мужчины будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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происшествия, авто, казбековский район, гибдд мвд рф, lada vesta
Происшествия, Авто, Казбековский район, ГИБДД МВД РФ, Lada Vesta
В Дагестане виновник ДТП протащил на капоте полицейского

Водитель в Дагестане протащил на капоте полицейского, пытаясь скрыться после ДТП

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль МВД России
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль МВД России. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 мар - РИА Новости. Водитель в Дагестане, ставший виновником аварии и скрывшийся с места происшествия, протащил на капоте своего автомобиля полицейского, пытавшегося его остановить, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По данным ведомства, в воскресенье в селе Дылым столкнулись два легковушки. Никто не пострадал, а предполагаемый виновник с места происшествия скрылся.
«
"Около 12.00 (мск) автомобиль виновника ДТП Lada Granta без регистрационных знаков был замечен сотрудниками полиции на одном из постов ГАИ в Казбековском районе. Законные требования об остановке водитель не выполнил, более того, пытаясь скрыться, протащил на капоте своего автомобиля одного из полицейских", – говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось остановить машину нарушителя, за рулем оказался 42-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В МВД отметили, что в отношении мужчины будут приняты соответствующие процессуальные решения.
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