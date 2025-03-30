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У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов - РИА Новости, 30.03.2025
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Наука
 
08:32 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/chernobyl-2007982517.html
У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов
У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов - РИА Новости, 30.03.2025
У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов
Спустя десятилетия после одной из самых страшных техногенных катастроф СССР — аварии на Чернобыльской АЭС, так называемая зона отчуждения постепенно... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:32:00+03:00
2025-03-30T08:32:00+03:00
наука
чернобыльская аэс
принстонский университет
франция
ссср
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спустя десятилетия после одной из самых страшных техногенных катастроф СССР — аварии на Чернобыльской АЭС, так называемая зона отчуждения постепенно превратилась в радиационно-экологический биосферный заповедник. Туда частенько заглядывают ученые.Что совсем не удивительно, ведь животные, обитающие здесь, показывают поразительные адаптации к радиации, заставляя исследователей переосмыслить, как же на самом деле влияет радиация на живые организмы.Необычные черные лягушкиГруппа испанских биологов из Университета Овьедо под руководством Хермана Оризаола обнаружила вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек — квакш, необычного черного цвета.Эти бесхвостые земноводные, ярко-зеленые от природы, в прямом смысле потемнели, превратившись в "лягушачьих негров".В ходе проведенного исследования в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Как оказалось, самые темные лягушки живут рядом с АЭС, и чем ближе, тем темнее.Такими же чернокожими оказались и лягушки, обитающие в местах, наиболее загрязненных во время аварии 1986 года.Квакши научились вырабатывать меланин — пигмент, отвечающий за темный цвет кожи, который не только придает окраску, но и защищает от ультрафиолетового излучения и, как выяснилось, он может уменьшать негативное воздействие радиации.Во время случившейся катастрофы у темных лягушек было больше шансов выжить и оставить потомство.За годы родилось уже много поколений квакш, и темная окраска постепенно стала нормой. Получается, что черные лягушки — это не простая аномалия, а пример того, как радиация может стать мощным фактором эволюции.Червячки — "Супермены"Сюрпризы ученым в зоне отчуждения преподносят даже крошечные существа — черви-нематоды.Мэтью Рокман, профессор биологии из Нью-Йоркского университета, вместе с коллегами собрал червей из почвы и с разных поверхностей в зоне радиоактивного загрязнения и чистой от радиации.Ученым не удалось обнаружить в геноме червей никаких следов радиационных повреждений. Эти маленькие создания оказались совершенно неуязвимы к радиации.Похоже, что черви либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо изначально обладали способностью противостоять радиации.Волки-мутанты и странные собакиУдивили ученых и волки. Биологи из Принстонского университета еще в 2014 году начали изучать чернобыльских волков, на них надели специальные ошейники с трекерами и дозиметрами, чтобы отслеживать их перемещения и уровень радиации, которому они подвергаются. А также ученые забрали у волков анализы крови.Оказалось, что иммунная система чернобыльских волков обеспечивает повышенную устойчивость к раку, получая количество радиоактивного излучения, более чем в 6 раз превышающего предельный безопасный уровень, установленный для людей.То есть у волков выработался какой-то механизм защиты от этой страшной болезни, который пока остается загадкой.Похоже, что не отстают от волков и собаки в стремлении приспособиться, ученые под руководством профессора Тимоти Муссо провели исследование ДНК более 300 собак из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и после которого обнаружили, что их генетическая структура значительно отличается от обычных животных. Пока непонятно, как эти аномалии повлияли на животных.Птицы тоже мутируютСтараются приспособиться и птицы, в 2014 году международная команда ученых из Франции, Бельгии, Японии и США под руководством эколога-эволюциониста Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины в результате проведенного исследования обнаружила, что в организмах птиц, поселившихся в районах с высоким уровнями радиации, появилось больше антиоксидантов, защищающих их от этой самой радиации.Коровы и свиньи-мутантыОднако далеко не всё так радужно. Стоит напомнить о значительном росте числа генетических отклонений у сельскохозяйственных животных сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.В 1989 и 1990 годах количество уродливых мутаций снова резко возросло, возможно. В 1990 году родилось около 400 уродливых животных, у большинства дефекты были настолько серьёзными, что животные прожили всего несколько часов.Ужасающие примеры отклонений, возникших в результате Чернобыльской катастрофы, включали пороки развития лица, лишние конечности, аномальную окраску и уменьшенный размер.Чаще всего мутации у домашних животных наблюдались у крупного рогатого скота и свиней, а коровы, подвергшиеся облучению и получавшие радиоактивный корм, давали радиоактивное молоко.Так что, несмотря на то что животный мир способен приспособиться к радиации, шутить с ней явно не стоит.
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РИА Новости
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чернобыльская аэс, принстонский университет, франция, ссср
Наука, Чернобыльская АЭС, Принстонский университет, Франция, СССР

У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗаброшенный Дворец культуры "Энергетик" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Заброшенный Дворец культуры Энергетик на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спустя десятилетия после одной из самых страшных техногенных катастроф СССР — аварии на Чернобыльской АЭС, так называемая зона отчуждения постепенно превратилась в радиационно-экологический биосферный заповедник. Туда частенько заглядывают ученые.
Что совсем не удивительно, ведь животные, обитающие здесь, показывают поразительные адаптации к радиации, заставляя исследователей переосмыслить, как же на самом деле влияет радиация на живые организмы.

Необычные черные лягушки

Группа испанских биологов из Университета Овьедо под руководством Хермана Оризаола обнаружила вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек — квакш, необычного черного цвета.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
Эти бесхвостые земноводные, ярко-зеленые от природы, в прямом смысле потемнели, превратившись в "лягушачьих негров".
В ходе проведенного исследования в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Как оказалось, самые темные лягушки живут рядом с АЭС, и чем ближе, тем темнее.
Такими же чернокожими оказались и лягушки, обитающие в местах, наиболее загрязненных во время аварии 1986 года.
Квакши научились вырабатывать меланин — пигмент, отвечающий за темный цвет кожи, который не только придает окраску, но и защищает от ультрафиолетового излучения и, как выяснилось, он может уменьшать негативное воздействие радиации.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТуристический "бум" в Чернобыльской зоне отчуждения
Туристический бум в Чернобыльской зоне отчуждения - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Туристический "бум" в Чернобыльской зоне отчуждения
Во время случившейся катастрофы у темных лягушек было больше шансов выжить и оставить потомство.
За годы родилось уже много поколений квакш, и темная окраска постепенно стала нормой. Получается, что черные лягушки — это не простая аномалия, а пример того, как радиация может стать мощным фактором эволюции.

Червячки — "Супермены"

Сюрпризы ученым в зоне отчуждения преподносят даже крошечные существа — черви-нематоды.
© Depositphotos.com / GekaSkrЗдание школы в Припяти, Чернобыль
Здание школы в Припяти, Чернобыль - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Depositphotos.com / GekaSkr
Здание школы в Припяти, Чернобыль
Мэтью Рокман, профессор биологии из Нью-Йоркского университета, вместе с коллегами собрал червей из почвы и с разных поверхностей в зоне радиоактивного загрязнения и чистой от радиации.
Ученым не удалось обнаружить в геноме червей никаких следов радиационных повреждений. Эти маленькие создания оказались совершенно неуязвимы к радиации.
Похоже, что черви либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо изначально обладали способностью противостоять радиации.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТуристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять
Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Туристы во время экскурсии в зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять

Волки-мутанты и странные собаки

Удивили ученых и волки. Биологи из Принстонского университета еще в 2014 году начали изучать чернобыльских волков, на них надели специальные ошейники с трекерами и дозиметрами, чтобы отслеживать их перемещения и уровень радиации, которому они подвергаются. А также ученые забрали у волков анализы крови.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВолк в Московском зоопарке
Волк в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Волк в Московском зоопарке
Оказалось, что иммунная система чернобыльских волков обеспечивает повышенную устойчивость к раку, получая количество радиоактивного излучения, более чем в 6 раз превышающего предельный безопасный уровень, установленный для людей.
То есть у волков выработался какой-то механизм защиты от этой страшной болезни, который пока остается загадкой.
Похоже, что не отстают от волков и собаки в стремлении приспособиться, ученые под руководством профессора Тимоти Муссо провели исследование ДНК более 300 собак из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и после которого обнаружили, что их генетическая структура значительно отличается от обычных животных. Пока непонятно, как эти аномалии повлияли на животных.
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.comВолки в зимнем лесу
Волки в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Depositphotos.com / ramonsub.hotmail.com
Волки в зимнем лесу

Птицы тоже мутируют

Стараются приспособиться и птицы, в 2014 году международная команда ученых из Франции, Бельгии, Японии и США под руководством эколога-эволюциониста Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины в результате проведенного исследования обнаружила, что в организмах птиц, поселившихся в районах с высоким уровнями радиации, появилось больше антиоксидантов, защищающих их от этой самой радиации.

Коровы и свиньи-мутанты

Однако далеко не всё так радужно. Стоит напомнить о значительном росте числа генетических отклонений у сельскохозяйственных животных сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В 1989 и 1990 годах количество уродливых мутаций снова резко возросло, возможно. В 1990 году родилось около 400 уродливых животных, у большинства дефекты были настолько серьёзными, что животные прожили всего несколько часов.
Ужасающие примеры отклонений, возникших в результате Чернобыльской катастрофы, включали пороки развития лица, лишние конечности, аномальную окраску и уменьшенный размер.
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкПолесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии
Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Полесский радиационно-экологический заповедник в Белоруссии
Чаще всего мутации у домашних животных наблюдались у крупного рогатого скота и свиней, а коровы, подвергшиеся облучению и получавшие радиоактивный корм, давали радиоактивное молоко.
Так что, несмотря на то что животный мир способен приспособиться к радиации, шутить с ней явно не стоит.
 
НаукаЧернобыльская АЭСПринстонский университетФранцияСССР
 
 
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