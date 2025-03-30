https://ria.ru/20250330/chernobyl-2007982517.html

У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов

У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов - РИА Новости, 30.03.2025

У чернобыльских животных ускорилась эволюция. Ученые обнаружили мутантов

Спустя десятилетия после одной из самых страшных техногенных катастроф СССР — аварии на Чернобыльской АЭС, так называемая зона отчуждения постепенно... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:32:00+03:00

2025-03-30T08:32:00+03:00

2025-03-30T08:32:00+03:00

наука

чернобыльская аэс

принстонский университет

франция

ссср

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Спустя десятилетия после одной из самых страшных техногенных катастроф СССР — аварии на Чернобыльской АЭС, так называемая зона отчуждения постепенно превратилась в радиационно-экологический биосферный заповедник. Туда частенько заглядывают ученые.Что совсем не удивительно, ведь животные, обитающие здесь, показывают поразительные адаптации к радиации, заставляя исследователей переосмыслить, как же на самом деле влияет радиация на живые организмы.Необычные черные лягушкиГруппа испанских биологов из Университета Овьедо под руководством Хермана Оризаола обнаружила вокруг Чернобыльской АЭС большое количество древесных лягушек — квакш, необычного черного цвета.Эти бесхвостые земноводные, ярко-зеленые от природы, в прямом смысле потемнели, превратившись в "лягушачьих негров".В ходе проведенного исследования в болотах близ Чернобыля около 200 квакш разных оттенков черного. Как оказалось, самые темные лягушки живут рядом с АЭС, и чем ближе, тем темнее.Такими же чернокожими оказались и лягушки, обитающие в местах, наиболее загрязненных во время аварии 1986 года.Квакши научились вырабатывать меланин — пигмент, отвечающий за темный цвет кожи, который не только придает окраску, но и защищает от ультрафиолетового излучения и, как выяснилось, он может уменьшать негативное воздействие радиации.Во время случившейся катастрофы у темных лягушек было больше шансов выжить и оставить потомство.За годы родилось уже много поколений квакш, и темная окраска постепенно стала нормой. Получается, что черные лягушки — это не простая аномалия, а пример того, как радиация может стать мощным фактором эволюции.Червячки — "Супермены"Сюрпризы ученым в зоне отчуждения преподносят даже крошечные существа — черви-нематоды.Мэтью Рокман, профессор биологии из Нью-Йоркского университета, вместе с коллегами собрал червей из почвы и с разных поверхностей в зоне радиоактивного загрязнения и чистой от радиации.Ученым не удалось обнаружить в геноме червей никаких следов радиационных повреждений. Эти маленькие создания оказались совершенно неуязвимы к радиации.Похоже, что черви либо эволюционно приспособились к экстремальным условиям, либо изначально обладали способностью противостоять радиации.Волки-мутанты и странные собакиУдивили ученых и волки. Биологи из Принстонского университета еще в 2014 году начали изучать чернобыльских волков, на них надели специальные ошейники с трекерами и дозиметрами, чтобы отслеживать их перемещения и уровень радиации, которому они подвергаются. А также ученые забрали у волков анализы крови.Оказалось, что иммунная система чернобыльских волков обеспечивает повышенную устойчивость к раку, получая количество радиоактивного излучения, более чем в 6 раз превышающего предельный безопасный уровень, установленный для людей.То есть у волков выработался какой-то механизм защиты от этой страшной болезни, который пока остается загадкой.Похоже, что не отстают от волков и собаки в стремлении приспособиться, ученые под руководством профессора Тимоти Муссо провели исследование ДНК более 300 собак из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и после которого обнаружили, что их генетическая структура значительно отличается от обычных животных. Пока непонятно, как эти аномалии повлияли на животных.Птицы тоже мутируютСтараются приспособиться и птицы, в 2014 году международная команда ученых из Франции, Бельгии, Японии и США под руководством эколога-эволюциониста Тимоти Муссо из Университета Южной Каролины в результате проведенного исследования обнаружила, что в организмах птиц, поселившихся в районах с высоким уровнями радиации, появилось больше антиоксидантов, защищающих их от этой самой радиации.Коровы и свиньи-мутантыОднако далеко не всё так радужно. Стоит напомнить о значительном росте числа генетических отклонений у сельскохозяйственных животных сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.В 1989 и 1990 годах количество уродливых мутаций снова резко возросло, возможно. В 1990 году родилось около 400 уродливых животных, у большинства дефекты были настолько серьёзными, что животные прожили всего несколько часов.Ужасающие примеры отклонений, возникших в результате Чернобыльской катастрофы, включали пороки развития лица, лишние конечности, аномальную окраску и уменьшенный размер.Чаще всего мутации у домашних животных наблюдались у крупного рогатого скота и свиней, а коровы, подвергшиеся облучению и получавшие радиоактивный корм, давали радиоактивное молоко.Так что, несмотря на то что животный мир способен приспособиться к радиации, шутить с ней явно не стоит.

франция

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чернобыльская аэс, принстонский университет, франция, ссср