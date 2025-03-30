https://ria.ru/20250330/bespilotniki-2008238231.html
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 30.03.2025
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:49:00+03:00
2025-03-30T14:49:00+03:00
2025-03-30T14:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в воскресенье сбили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Тридцатого марта т.г. в период с 13.25 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
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