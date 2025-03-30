https://ria.ru/20250330/bespilotniki-2008203643.html

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 30.03.2025

ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:30:00+03:00

2025-03-30T07:30:00+03:00

2025-03-30T12:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

белгородская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_660c84a948f804484faf705a3486d971.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html

https://ria.ru/20250330/spetsoperatsiya-2008200463.html

саратовская область

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратовская область, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)