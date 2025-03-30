https://ria.ru/20250330/bespilotniki-2008203643.html
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 30.03.2025
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:30:00+03:00
2025-03-30T07:30:00+03:00
2025-03-30T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html
https://ria.ru/20250330/spetsoperatsiya-2008200463.html
саратовская область
белгородская область
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саратовская область, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами
Минобороны: силы ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над тремя регионами