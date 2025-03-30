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ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 30.03.2025 (обновлено: 12:20 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/bespilotniki-2008203643.html
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами - РИА Новости, 30.03.2025
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:30:00+03:00
2025-03-30T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.Из них:ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250330/nato-2008202851.html
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саратовская область
белгородская область
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саратовская область, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила шесть украинских беспилотников над тремя регионами

Минобороны: силы ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над тремя регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Саратовской областями, сообщили в Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметили в ведомстве.
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Из них:
ВСУ ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьБелгородская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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